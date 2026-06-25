Vox denuncia gastos de más de 90 millones "sin el control de la intervención" en Murcia

Más de 90 millones de euros en dos años. Esta es la cifra que recogen los dos últimos informes anuales de la Intervención General del Ayuntamiento de Murcia, el servicio que vigila las contrataciones públicas, relativa a expedientes "afectados por informes de los altos funcionarios por reparos o por omisión de fiscalización", explicó José Mariano Orenes, portavoz y concejal de Vox.

Orenes defenderá una moción en el pleno municipal de este jueves destinada a impulsar un plan integral de ordenación, simplificación y mejora de los procedimientos internos de la Administración local. "Están gestionando mediante excepciones que deberían ser absolutamente residuales y para solucionar errores", señaló el portavoz de Vox.

Además, uno de los expedientes afectados es el relativo al gasto de más de 450.000 euros para dar continuidad al contrato de flores de temporada una vez agotado el presupuesto previsto, cuestión que también el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, pondrá sobre la mesa en la sesión plenaria de junio.

Reprobación de Guillén

Y Ruiz irá un paso más allá al pedir la reprobación del edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, por la polémica de los trabajadores de parques y jardines -entre otros servicios que fueron convocados- que acudieron como público a un acto en el que participó Guillén.

"Lo que se va a debatir en el pleno no es una mera anécdota. Se va a debatir si en el Ayuntamiento de Murcia todo vale, si se puede actuar sin dar explicaciones, si se puede jugar con recursos públicos o con trabajadores vinculados a servicios municipales como si fueran una prolongación de los intereses políticos de un concejal", indicó el portavoz socialista.

Para Ruiz, ambas situaciones responden a "un abuso del poder que no se puede consentir en un ayuntamiento y una forma de gobernar que pierde de vista lo importante para centrarse en lo accesorio".

Contratas involucradas

En referencia a los gastos a espaldas de la Interventora que denuncian desde Vox, se incluyen más de 11,1 millones en jardines, 7,6 millones en alumbrado público, 6,6 millones en limpieza de edificios municipales y más de 1,2 millones en sistemas inteligentes de transporte, enumeraron los de Abascal.

También aparecen facturas de varios servicios de vigilancia ya prestados -como el del depósito municipal de El Mayayo- y de árboles adquiridos para el Plan de Movilidad por más de 130.000 euros -en relación a la vegetación que adorna varias medianas del municipio, contratada de forma irregular, de la que ya informó este diario".

"Un caso que ilustra gráficamente este despropósito es la omisión de la fiscalización de la interventora de 453 mil euros de las flores de temporada que se lleva a votación en este pleno y que aparecerá en el informe de reparos y omisiones del año que viene", señalaron también desde Vox.

Con todo, "lo verdaderamente preocupante es que esta forma de gestionar se ha normalizado. El PP trata como una incidencia administrativa lo que ya es un sistema: contratar tarde, gastar sin completar el expediente y levantar después las objeciones de los órganos de control", sentenció Orenes.

Resoluciones

En concreto, en el informe anual de la Intervención correspondiente a 2024 las resoluciones contrarias a reparos y las omisiones de fiscalización superaron los 50 millones de euros. Y Vox también calificó de "muy preocupante" estos gastos en el pleno municipal de junio del año pasado.

En cuando al documento de 2025, recoge 34 resoluciones adoptadas contra los reparos formulados por los técnicos municipales y doce expedientes en los que directamente se omitió la fiscalización previa de la Interventora, con un volumen económico afectado de más de 41 millones de euros: aproximadamente 38,7 millones relativos a gastos tramitados pese a los reparos de Intervención y otros 2,4 millones a actuaciones realizadas sin la fiscalización previa obligatoria de la interventora municipal.

El informe anual del servicio que supervisa las contrataciones de 2024 recoge resoluciones por un valor superior a los 50 millones y, el de 2025, de más de 41 millones

"El informe muestra que el Ayuntamiento ha seguido pagando durante 2025 servicios vinculados a contratos vencidos o sin que las nuevas licitaciones estuvieran preparadas a tiempo", exponen los de Abascal en un comunicado.

"Pero el informe va más allá de los contratos vencidos", prosigue el escrito, pues "la Intervención también recoge expedientes en los que se omitió la fiscalización previa", entre los que se encuentran los contratos ya enumerados.

Respecto al plan integral de ordenación, simplificación y mejora de los procedimientos internos del Ayuntamiento, Orenes indicó que, "cuando hablamos de simplificación administrativa no hablamos de eliminar controles. Al contrario: hablamos de evitar que los contratos caduquen, establecer alertas, definir responsables, eliminar duplicidades y conseguir que los expedientes lleguen completos y a tiempo a Intervención".

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En este sentido, cabe también recordar que Vox ya presentó en febrero una moción para reforzar el servicio de Intervención, "ante la necesidad de garantizar que el control económico municipal cuente con personal y medios suficientes, pero no gustó al Partido Popular", explicó la formación política.