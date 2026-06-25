De la rebaja de precios en el transporte a las bonificaciones fiscales: los acuerdos del pleno de Murcia

La rebaja del precio del transporte público en las pedanías de Murcia se hará efectiva tras el verano. Esta es una de las medidas contempladas en la nueva ordenanza de tarifas que recibió la aprobación definitiva en el pleno local de este jueves, con los votos a favor del PP y la abstención del resto de concejales del Ayuntamiento.

Durante la sesión plenaria también se aprobaron las ordenanzas fiscales con las que se congelan los impuestos, tasas y precios públicos para 2027. Aunque, cuestionaron los grupos de la oposición, esta 'congelación' llega tras años de subidas.

Ordenanza de precios

Respecto a la nueva ordenanza de tarifas del transporte público, llega como un 'anticipo' del esperado nuevo modelo de transporte y, además de la rebaja en pedanías, contempla viajes gratis para los menores de siete años y para los acompañantes de personas con discapacidad. También elimina el coste de los transbordos y unifica toda la red de transporte público bajo un mismo sistema de tarifas y bonos.

También se aprobó de forma inicial la primera ordenanza que regula la inscripción en el padrón municipal, que también establece el régimen sancionador y mecanismos para identificar fraudes.

Esta norma también queda sometida a exposición pública tras su aprobación inicial en la sesión plenaria, con los votos a favor del PP y la abstención del resto de concejales del Consistorio murciano.

Impuestos y tarifas

También se aprobaron las ordenanzas fiscales para el año que viene, con las que los beneficios fiscales pasan de 14 millones a más de 15,1 millones de euros y se congelan los impuestos, tasas y precios públicos, medida que supondrá un ahorro de 28 millones para los murcianos.

Sin embargo, los portavoces de PSOE y Vox cuestionaron que esta medida llega tras años de subidas.

Entre las nuevas bonificaciones que incorpora esta ordenanza se encuentran las de autoconsumo, puntos de recarga, vehículos cero emisiones, vivienda habitual heredada, accesibilidad, conservación del patrimonio, huerta y proyectos que generen empleo cualificado

Otros acuerdos

Otro de los acuerdos aprobados en el pleno fue la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras destinadas al acondicionamiento del Monasterio de la Fuensanta, en el Santuario de Algezares, "por tratarse de un edificio catalogado con nivel de protección 1, y estar destinado a uso de vivienda habitual; y en consecuencia, proceder a aplicar en la cuota integra del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, la bonificación del 95 por ciento prevista en la ordenanza municipal reguladora del impuesto", expresa la propia propuesta. Este punto se aprobó con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE y María Guerrero.

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También en materia de patrimonio, se autorizó el incremento de los límites del gasto para completar la contratación del proyecto de rehabilitación de la Capilla del Vía Crucis, conocida como Ermita del Salitre, en el centro de Murcia, con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención de María Guerrero.