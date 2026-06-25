El PP pasa el rodillo y apoya a Guillén en la reprobación de Ruiz Maciá: "Sus compañeros bajan la cabeza"

La polémica de los operarios de Parques y Jardines que acudieron como público a un acto institucional está resonando durante todo el mes de junio en el escenario político local, y las consecuencias han cristalizado en la sesión plenaria de este jueves con la reprobación del portavoz del PSOE, Ginés Ruiz.

Ruiz, que fue también quien sacó a la luz las instrucciones recibidas por los trabajadores municipales, defendió una moción en el pleno para pedir la reprobación de José Guillén, edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y responsable de los servicios cuyos trabajadores fueron convocados al acto en el que él mismo participó.

Sin embargo, el PP presentó una moción alternativa en la que pidió la reprobación del portavoz socialista, propuesta que los populares aprobaron en solitario, con los votos en contra de PSOE y Vox y la abstención de la concejala no adscrita María Guerrero -quien abandonó hace unos meses el Grupo Municipal Vox-.

Debate

Ginés Ruiz arrancó su intervención en la sesión plenaria reproduciendo un audio con las declaraciones de Guillén tras conocerse públicamente la situación. "No todo vale en política: La mentira no vale en política", dijo el edil del PP cuando el portavoz del PSOE le señaló por esta polémica.

Tras reproducir estas declaraciones, Ruiz pasó a desmontar los argumentos que el PP ofreció en varios comunicados y comparecencias públicas posteriores a la denuncia del PSOE.

Por ejemplo, enumeró el portavoz socialista, se dijo que la asistencia superaba el aforo permitido, cuando había butacas vacías entre el público; se negó que acudiera ningún trabajador del servicio de Parques y Jardines, pero hay vídeos que lo demuestran; se explicó que el evento estaba relacionado con el trabajo que desempeñaban estos empleados, pero también fueron convocados los de otros servicios, como el de limpieza de edificios municipales, que nada tenían que ver con la jardinería.

Además, Ruiz cuestionó el silencio y la inacción de la alcaldesa, Rebeca Pérez, ante la polémica que salpica a uno de los ediles de su recién constituido equipo de Gobierno local.

La respuesta del PP llegó de la mano de la edil y portavoz Mercedes Bernabé, quien indicó que "el pleno no puede ser empleado para lanzar acusaciones" y aseguró que "existe documentación pública" que demuestra que los hechos denunciados "no se corresponden con la cronología", pues la intervención de Guillén inició antes de las 10 de la mañana y concluyó antes de que se comunicasen las instrucciones a los trabajadores -aunque, como recordó el portavoz del PSOE, uno de los mensajes recibidos por los trabajadores indicaba que esperasen hasta las dos de la tarde porque "Pepe da unos premios"-.

Asimismo, Bernabé señaló que el Víctor Villegas llevaba lleno toda la mañana y que la empresa concesionaria del servicio también ofreció las explicaciones e indicó que la temática del evento estaba relacionada con las funciones que desempeñan los trabajadores del servicio de Parques y Jardines -punto que el portavoz del PSOE desmontó durante su turno de palabra-.

Por su parte, el portavoz de Vox, Luis Gestoso, declaró: "Esto no va de que los trabajadores acudan al acto o no, es un debate sobre la forma que tienen de gobernar y entender las mayorías absolutas". Además, desde Vox señalaron el desprecio y la degradación que supone para los trabajadores de las contratas recibir estas instrucciones.

Para Gestoso, el "pecado original" reside en que el PP organiza "actos que son pura propaganda" a los que "no va ni el tato" y les lleva a hacer cosas "propias del gobierno de Maduro. Ni siquiera Pedro Sánchez se atrevería a hacer una cosa así".

Por otro lado, la concejala no adscrita, María Guerrero, tildó de "intolerable" esta situación, sobre todo cuando hay "un déficit de trabajadores públicos respecto al número de habitantes" en nuestro municipio.

Votaciones

Finalmente, el PP presentó una moción alternativa para pedir la reprobación del portavoz socialista quien, durante su última intervención, pidió que se retirase esta enmienda porque, expuso, los populares podían haber registrado su propuesta desde un inicio, en lugar de presentarla a modo de 'respuesta' de la moción del PSOE.

Ante la negativa de la alcaldesa de retirar la moción alternativa, Ruiz declaró: "Yo podría retirar la moción para que no se vote mi reprobación, pero para mí es un orgullo que se me repruebe por hacer mi trabajo".

"Sus 14 compañeros bajan la cabeza, porque todavía están rabiando de ver lo que han tenido que votar", espetó Ruiz a Guillén

La reprobación del portavoz socialista salió adelante únicamente con los votos a favor del PP, mientras que PSOE y Vox votaron en contra y María Guerrero se abstuvo.

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En la votación de una moción posterior, relativa al contrato de flores de temporada -que también generó polémica por duplicar el gasto previsto de forma irregular- Ruiz Maciá espetó a Guillén: "He sido reprobado, pero de ahí a decir que yo mentía, está muy lejos. Solo tiene que ver que, cuando usted lo dice, sus 14 compañeros bajan la cabeza, porque todavía están rabiando de ver lo que han tenido que votar, y más que rabiarán cuando salga lo que tenga que salir".