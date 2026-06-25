Pedro María Mojica: "Hay gente que se resiste a entender la veterinaria como una profesión sanitaria"

¿Por qué decidió dedicar su vida profesional al ámbito de la veterinaria?

Desde que tengo uso de razón me han gustado los animales, perro o gato que veía por la calle me acercaba a tocarlo. También me influyeron bastante los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, me quedaba embobado viéndolos, así que supongo que haber sido uno de esos ‘niños de Félix’ marcó un camino que a la hora de elegir carrera estaba enfocado en la veterinaria.

¿Cómo recuerda esos años estudiantiles en la UMU?

Fue una etapa muy ilusionante, y en mi caso supuso también salir de Alicante, mi ciudad, para compartir piso de estudiantes en Murcia y conocer gente nueva que luego me ha acompañado toda la vida.

¿Y por qué especializarse en toxicología, área en la que ejerce como profesor en la Universidad de Murcia?

Yo realicé prácticas en el Centro de Recuperación de El Valle, porque como comentaba siempre me he sentido muy interesado por la fauna silvestre, y allí coincidí tanto con Pedro Jiménez, uno de sus fundadores del centro, que en aquella época pertenecía a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), como con el catedrático en la materia Antonio Juan, quien me planteó la posibilidad de realizar una tesina aprovechando todas las muestras de las que disponíamos en el centro, lo que continuó más tarde con una tesis doctoral y después con una plaza de profesor asociado que conseguí en el año 2000.

También ejerce como veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz, en Alicante. ¿Cómo es su día a día?

Es muy dinámico, porque cuando entro cada mañana no sé lo que me voy a encontrar. Lo mismo tienes que hacer una intervención quirúrgica a una rapaz que ha sufrido una fractura, a una necropsia a un zorro envenenado, o salidas de campo para tomar muestras, o incluso alimentar polluelos de cernícalo o mochuelo ahora en verano.

Recientemente se celebró en Madrid el XXVI Congreso Español y X Iberoamericano de Toxicología. ¿Cuáles son los principales avances en esta materia que contribuyen a la protección de la salud y el medio ambiente? ¿Y los retos actuales y futuros?

Las técnicas analíticas han avanzado muchísimo en los últimos años, cada vez son más precisas y son capaces de detectar contaminantes en concentraciones muy bajas. También nos permiten identificar contaminantes emergentes, haciendo mucha incidencia en los fármacos, o la acumulación de microplásticos tanto en animales como en humanos, pero todavía estamos en los inicios de saber qué tipo de efectos puede conllevar. Uno de los retos es ver el efecto combinado de múltiples contaminantes, pues en la mayoría de los casos se estudian por separado. La toxicología actual no se centra únicamente en detectar los tóxicos sino en anticiparse a los riesgos para proteger la salud de animales, personas y ecosistemas.

¿Somos conscientes a nivel social de la relevancia de la fauna silvestre y su incidencia tanto en la biodiversidad y la protección del medio ambiente como en la salud pública?

La sensibilidad social ha aumentado muchísimo en los últimos años, y eso es algo que notamos en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Nos hemos dado cuenta de que animales, humanos y ecosistemas formamos parte de un todo, ese ‘One Health’ cada vez más reconocido. Eso sí, la gente puede ser consciente de que los vencejos y las golondrinas cumplen una función medioambiental, pero son reticentes a tener un nido en su edificio.

Más de una vez ha destacado que «el objetivo final no es únicamente curar al animal, sino conseguir que pueda regresar a su entorno natural con garantías de supervivencia». ¿Por qué es esto tan importante?

Al animal que llega a un centro de recuperación hay que devolverlo a la naturaleza de una manera que pueda desenvolverse en ella. Ese podríamos decir que es el fin último de nuestro trabajo y, además, cuando se recupera, realizas una función de educación social, pues en muchas de estas liberaciones están presentes asociaciones o alumnos de centros educativos. Son momentos muy especiales, bonitos y reconfortantes, de esos que hacen que merezca la pena todo el trabajo que se realiza en estos centros. Obviamente, el contacto con un animal silvestre no es el mismo que se da con un animal doméstico, pero sí que se da una comunicación que te llena.

¿Cómo incide la actividad humana en el equilibrio de la fauna silvestre?

La incidencia es enorme y siempre ha estado ahí. La gran mayoría de las causas de ingreso de los animales que nos llegan al centro se deben a la acción humana, directa o indirectamente (atropellos, colisiones con infraestructuras, disparos, envenenamientos, etc.).

Las fronteras entre salud animal, salud ambiental y salud humana son cada vez más estrechas.

Siempre han estado muy ligadas, pero es verdad que tras la pandemia de covid-19 ha habido un cambio de mentalidad y una mayor concienciación de que la salud humana y la animal están interconectadas, y que lo que afecta a una también tiene consecuencias para la otra.

Más allá de la atención clínica de animales de compañía, ¿qué es la veterinaria?

La veterinaria trabaja para la salud pública, la seguridad alimentaria o la conservación de la biodiversidad, entre otras áreas. Todavía hay gente que se resiste a entenderla como una profesión sanitaria, y para ello solo tenemos que echarle un ojo al lema de la medicina vetirinaria, Higia pecoris, salus populi, que quiere decir ‘la higiene del ganado es la salud del pueblo’.