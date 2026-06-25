'Golpe' de 40 millones a las arcas municipales en Murcia: La disolución de un convenio urbanístico termina en los tribunales

La disolución de un convenio urbanístico firmado en 2006 por un valor superior a 40 millones de euros, con el que se proyectaba la construcción de unas 10.000 viviendas junto a la A-7, entre El Esparragal y Cabezo de Torres, termina en los tribunales.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno municipal celebrado este jueves la personación ante el Tribunal de Instancia Sección de lo Contencioso-Administrativa por unanimidad de todos los concejales de la Corporación municipal, aunque no sin polémica, tras agotar la vía administrativa.

Y es que durante la sesión plenaria del pasado diciembre el Ayuntamiento ya rechazó devolver el importe de unos 40 millones solicitado por Martinsa Fadesa y Mediterráneo Hispagroup, una de las promotoras del proyecto que quedó en papeles mojados que ahora exige también el pago de intereses "por enriquecimiento ilícito" -cantidad que Vox estima en unos 11 millones adicionales, pues hace ya 20 años desde la firma del convenio-.

El pago pendiente de este convenio se deriva de la cantidad que en su día recibió por parte de los promotores el equipo de Gobierno del PP, con Miguel Ángel Cámara a la cabeza, de 80 millones de euros como compensación económica a cambio del aumentar la edificabilidad de los terrenos, es decir, poder construir más viviendas de las contempladas conforme al marco normativo en materia de urbanismo.

"Era evidente que no se iban a conformar"

Aunque todos los concejales del Ayuntamiento votaron a favor de la personación en el juzgado, este punto no estuvo exento de debate.

El portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, recordó que en el último pleno ordinario del año pasado los socialistas ya votaron en contra de desestimar el pago por la vía administrativa y advirtieron que "que era evidente que las empresas no se iban a conformar", por lo que "ahora nos vemos aprobando la personación en el juzgado".

Por su parte, José Francisco Orenes, portavoz de Vox, señaló que el convenio se firmó hace ya dos décadas, por lo que "podríamos hablar de unos 11 millones de euros en intereses, so pena de que no se pide la compensación por la no ejecución de los avales".

Además, Orenes indicó que el pago de esta liquidación "puede afectar seriamente a las cuentas del Ayuntamiento", y que por eso Vox ya solicitó hace cinco meses "que se pongan en detalle todos los pleitos pendientes y los importes a los que se podría enfrentar el Consistorio en el pago de sentencias".

Mediación

Ante los cuestionamientos de la oposición, Antonio Navarro, edil de Urbanismo del PP, explicó que el equipo de Gobierno local ha estado negociando con los promotores de los convenios urbanísticos, y detalló que con dos de ellos se ha llegado a un acuerdo, mientras que con otros dos están ahora en fase de mediación judicial.

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Asimismo, Navarro explicó que estos convenios "responden a un modelo de urbanismo que no es el que ahora mismo estamos sosteniendo" y que "el modelo de municipio también necesita esos desarrollos en el norte", pero "con menos capacidad de edificación y más sostenibles".