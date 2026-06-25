Homenaje
Distinciones cierran el 1.200 aniversario de Murcia entre lágrimas por Ballesta
La alcaldesa, Rebeca Pérez, y el resto de asistentes se emocionaron durante el acto cuando llegó el turno de otorgar la Medalla de Oro y la distinción de Hijo Predilecto al fallecido alcalde
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L.O.
El Teatro Circo acogió este jueves por la tarde la entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad, en el que se otorgaron las máximas condecoraciones de la ciudad a título póstumo al alcalde José Ballesta Germán, quien recibirá la Medalla de Oro y la distinción de Hijo Predilecto.
Además, recibieron la Medalla de Oro de la Ciudad al Bando de la Huerta con motivo de su 175 aniversario, al UCAM Murcia Club de Baloncesto, el Grupo de Coros y Danzas ‘Virgen de los Peligros’, ASTRAPACE, Proyecto Hombre y la Asociación Pupaclown.
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