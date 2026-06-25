Distinciones cierran el 1.200 aniversario de Murcia entre lágrimas por Ballesta

El Teatro Circo acogió este jueves por la tarde la entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad, en el que se otorgaron las máximas condecoraciones de la ciudad a título póstumo al alcalde José Ballesta Germán, quien recibirá la Medalla de Oro y la distinción de Hijo Predilecto.

Además, recibieron la Medalla de Oro de la Ciudad al Bando de la Huerta con motivo de su 175 aniversario, al UCAM Murcia Club de Baloncesto, el Grupo de Coros y Danzas ‘Virgen de los Peligros’, ASTRAPACE, Proyecto Hombre y la Asociación Pupaclown.