Adiós a José Nicolás Alacid, el hombre fiel a sus amigos

José Nicolás Alacid perteneció a esa generación de murcianos nacidos en los años más duros de la posguerra, cuando, como escribió Gironella, “había estallado la paz”. Procedía de una familia humilde. Lo sé porque durante años fue también la mía, la que mis progenitores compartían con los suyos, mis abuelos. Su padre, guardia de asalto represaliado tras la guerra, tuvo que rehacer su vida como carpintero en aquel mundo fantástico de las carrozas del taller Antonio González Conte, donde el propio Pepe, siendo niño, dejaba volar la imaginación hacia un futuro más prometedor que el crudo día a día que le tocó vivir.

José Nicolás fue un hombre hecho a sí mismo en la mejor tradición murciana de seres decididos a ser lo que entonces se llamaba una persona de provecho. Se repuso a un presente austero hasta la exasperación y empezó a trabajar muy joven como camarero en el Casino de Murcia, encargado, entre otras tareas, del mantenimiento de las mesas de billar. Allí acudía lo más granado de los jugadores de esta especialidad, y allí adquiriría una destreza que, con el tiempo, se hizo casi mítica. De aquella época conservó amistades que nunca lo abandonaron, y también una habilidad en el billar que le permitía disputar partidas al mismísimo Quetglas, campeón europeo. A mí, su sobrino —quiero pensar que predilecto—, me daba noventa carambolas sobre cien. Y siempre estaba a puntico de ganarle. Aunque nunca lo conseguía.

A finales de los años sesenta se incorporó a las antiguas Mutualidades Laborales, donde trabajó como jefe de Negociado, dedicado a la gestión de incapacidades laborales, hasta su jubilación a comienzos del presente siglo. Fue un trabajador serio, constante, de esos que entendían el empleo no solo como obligación, sino también como una forma de dignidad y de ayuda a quienes acudían a él.

Amante del tenis, de sus amigos y de la buena mesa, mantuvo durante años una tertulia fiel e imperecedera en su club deportivo, que frecuentó hasta que la enfermedad hizo en él cruel mella. Quien esto escribe recuerda todavía aquellas citas diarias, antes del amanecer, en el Tai Otoshi —antes de ser Olimpic Club— para jugar una partida de tenis en la que parecíamos empeñados en una feroz competencia avuncular que terminaba siempre en promesa de revancha y ser devuelto a tiempo para entrar en las primeras clases en el Colegio Ruiz Mendoza.

Fue él quien me acompañó el día de mi boda en aquel Mercedes de tercera mano recién comprado, del que se sentía tan orgulloso. Y fue también él quien, muchos años antes, me hizo, en su propio trabajo, las primeras fotocopias de un libro de historia que la economía familiar no podía permitirse comprar. Ahora que el asunto ha prescrito, tras transcurrir los cincuenta años preceptivos, puedo recordarlo con una sonrisa. Al entregarme aquellos capítulos, me dijo: “Espero que estas fotocopias sean el primer paso de un camino mucho más largo que acabe en la universidad”.

Y así fue. Aquellos papeles fueron, quiero pensarlo hoy, los primeros ladrillos de un edificio que acabaría llevándome a estudiar Historia en la Universidad de Murcia y a dedicar mi vida a esa materia. Las Mutualidades Laborales habrán sabido perdonarlo. Yo, desde luego, nunca podré olvidarlo.

La memoria de mi tío se hizo fuerte en aquel gesto, que no fue sino uno más entre los muchos que tuvo siempre con quienes lo rodeaban. Porque José Nicolás Alacid fue, por encima de todo, un hombre bueno: leal, generoso, discreto y profundamente querido.

Descanse en paz.

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