Más de 7.000 viviendas en 'stand by' desde hace dos décadas: Vox cuestiona "uno de los grandes fracasos de la política urbanística" en Murcia

Vox llevará al próximo pleno municipal una moción para cuestionar "uno de los grandes fracasos de la política urbanística" del equipo de Gobierno local, en relación al convenio del sector ZB-SD-Eg7 que contemplaba la construcción de más de 7.000 viviendas en El Esparragal, iniciativa firmada hace ya dos décadas, pero que sigue sin ejecutarse ni resolverse.

Las promotoras del plan parcial solicitaron resolver el convenio urbanístico y la devolución de unos 40 millones de euros, petición que desestimó el Ayuntamiento en el último pleno municipal celebrado el año pasado.

Esta decisión, ahora, está en manos de la Justicia y el Ayuntamiento se personará ante el Tribunal de Instancia de la sección de lo Contencioso-Administrativo para abordar el futuro de este convenio urbanístico.

"El Gobierno local del PP nos quiere colar el asunto como un trámite procesal rutinario, pero detrás existe uno de los grandes fracasos de su política urbanística: un convenio firmado en 2006, paralizado durante casi veinte años, con miles de viviendas bloqueadas y decenas de millones de euros en juego", explicó el portavoz y concejal de Vox, José Mariano Orenes, quien defenderá una moción relativa a este asunto en la sesión plenaria del jueves.

El convenio fue suscrito para desarrollar un sector de más de 7.000 viviendas en suelo urbanizable de El Esparragal. A cambio del incremento de edificabilidad concedido a los promotores, estos asumieron una cesión económica inicialmente estimada en más de 80 millones de euros, además de la construcción de instalaciones deportivas, una escuela infantil y las infraestructuras necesarias para conectar el nuevo desarrollo con la red general.

Según la documentación del expediente, señalan desde Vox, "el Ayuntamiento recibió 19.481.773,67 euros mediante pagos y otros 20.028.869,21 euros a través de la ejecución de avales bancarios", detallaron.

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"Estamos hablando de aproximadamente 39,5 millones de euros vinculados a un proyecto que, dos décadas después, el PP no ha desarrollado ni ha resuelto", denunció Orenes, por lo que en el próximo pleno municipal pedirá "conocer qué destino tuvieron las cantidades ingresadas por el Ayuntamiento y si permanecen identificadas como financiación afectada o fueron utilizadas en otros proyectos y gastos municipales, así como la estimación del impacto de este 'mazazo' a las arcas.