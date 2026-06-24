El taco francés se abre paso en Murcia: el invento callejero de Lyon que parece un kebab gigante y que ya se sirve en pleno centro

Si creías que los tacos eran cosa de México, esto te va a sorprender. Existe una versión francesa que no tiene absolutamente nada que ver con el taco que todos conocemos, y en Murcia ya hay un sitio donde puedes probarlos.

A simple vista puede pasar desapercibido entre la oferta del centro, pero esconde en su carta algo que pocas cocinas murcianas se han atrevido a ofrecer: los tacos franceses. Y los que ya lo conocen no paran de recomendarlo.

¿Qué es exactamente un taco francés?

Nada que ver con lo que imaginas. Este plato es originario de Lyon, en Francia, y se parece mucho más a un híbrido entre un burrito, un kebab y un panini que a cualquier taco mexicano. Una especie de bocado contundente, envuelto y sellado, que en los últimos años ha conquistado la escena de la comida rápida en el país vecino. Y ahora ha llegado a Murcia.

El taco francés de El Sultán. / L. O.

Una carta que no deja indiferente a nadie

El local ofrece los tacos franceses desde el tamaño M hasta el XXL, y la gracia está en que puedes personalizarlo casi a tu antojo. Hasta cuatro tipos de carnes distintas entran en juego: kebab, pollo marinado, carne picada, cordon bleu y nuggets.

Pero ahí no acaba la cosa. Las salsas son parte fundamental de la experiencia, y entre todas destaca una por encima del resto: la andalouse, que los más habituales del local consideran imprescindible. También está disponible la algerienne para los que quieran explorar.

¿El extra que marca la diferencia? El queso de cabra, que se puede incorporar por dentro del taco para darle un toque que, según quienes ya lo han probado, cambia completamente el resultado.

El SLXL, la joya de la carta

Si entras por primera vez y no sabes qué pedir, hay un nombre que conviene apuntar: el SLXL. Es el taco más completo de la carta, viene dividido en tres partes y lleva carne de kebab, carne picada y pollo marinado, todo ello acompañado de salsa y la salsa blanca que, según los que lo han probado, no puede faltar. Una auténtica bomba para los que no quieren quedarse con las ganas de nada.

La carta va mucho más allá de los tacos franceses. El local ofrece también kebabs, hamburguesas, quesadillas, platos gratinados y sus bacon cheese fries, con opciones como las cheddar cheese fries que ya tienen su propio grupo de fieles. Vamos, que hay opciones más que suficientes como para que cada visita pueda ser distinta.

Dónde encontrarlo

Se llama Kebab El Sultán y está justo enfrente de La Merced, en la calle Ceuta, número 4, en pleno centro de Murcia. Además, el local cuenta con terraza, algo que en Murcia, con el tiempo que suele hacer, siempre es un punto a favor (salvo en verano).

Y si el centro no te pilla bien de camino, tienen otro local en el barrio de Santa María de Gracia, en la calle Gardenias, número 2, bajo el nombre de El Sultán, para que no haya excusa que valga.