Los nuevos usos del cine Rex, a los tribunales

La ampliación de usos del cine Rex está ahora en manos de la Justicia. El Tribunal Contencioso - Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por la plataforma ciudadana Cine Rex Vivo a modo de 'última bala' para intentar que el edificio conserve su esencia cultural.

"Sabemos que es dificilísimo, pero es el último recurso para intentar recuperar el cine Rex", señalaron a esta redacción fuentes de la plataforma.

El Ayuntamiento acordó, en la sesión plenaria del mes de febrero, ampliar los usos del inmueble para que este pueda acoger, además de usos culturales, comercios, oficinas y equipamientos privados deportivos, educativos y sanitarios, entre otras funciones.

Cabe recordar que esta ampliación de usos fue aprobada en solitario por el PP, con los votos en contra del PSOE y la abstención de los concejales de Vox, así como gritos de "mentiroso" proferidos por los ciudadanos presentes en la sala de plenos en las llamadas pajareras.

"Con este recurso, que afronta su primera fase, se intenta revertir un proceso que puede devenir en la pérdida del único cine histórico que queda en la ciudad de Murcia, pues tal hecho -la pérdida de su actividad genuina- supone el cese de su actividad legítima mediante la implantación de actividades que adulteran el valor que esta histórica sala ha venido desempeñando desde hace más de cien años", explicaron desde Cine Rex Vivo.

El citado recurso ha sido interpuesto por un miembro de la Plataforma Cine Rex Vivo, y sus fundamentos son los que esta plataforma viene defendiendo desde su constitución en agosto de 2019, estos son, que se trata de un edificio histórico (este año cumple 112 años), que representa parte del patrimonio cultural de la ciudad de Murcia y forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones, como ha quedado patente en las sucesivas campañas de recogida de firmas (sugerencias, alegaciones, recurso de alzada) que han contado con el refrendo de cerca de 30.000 ciudadanos.

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A estos aspectos se unen los hechos de que es el único cine accesible que queda en la ciudad y su ubicación en "un enclave privilegiado de la ciudad, equidistante de los diferentes barrios que la componen", ubicación que "hace prácticamente innecesario el uso de automóvil para llegar a él, lo que redunda en la calidad medioambiental, tanto atmosférica como acústica".