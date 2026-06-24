"La expansión hacia el sur representa una oportunidad histórica para Murcia": La alcaldesa, Rebeca Pérez, preside la primera mesa de trabajo para elaborar el nuevo PGMO

La revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Murcia inicia una nueva fase con la celebración de la primera mesa de trabajo este martes. Tras la elaboración de 100 encuestas ciudadanas y entrevistas con agentes de los ámbitos territorial, económico y social, enmarcadas en el proceso participativo iniciado este año, llega el turno de las reuniones con representantes institucionales, colegios profesionales, expertos en urbanismo, entidades sociales y miembros del Consejo Social de la Ciudad.

El PGMO es una de las principales herramientas para definir la ordenación y expansión del municipio. "El Plan General es mucho más que un documento urbanístico; estamos hablando de construir la Murcia del futuro y de tomar decisiones clave sobre dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a desplazar, cómo vamos a proteger nuestras infraestructuras verdes y la huerta, cómo equilibrar los distintos territorios y dónde se generarán las oportunidades económicas de las próximas décadas", explicó la regidora del municipio, Rebeca Pérez.

Pérez presidió este primer encuentro, centrado en el modelo territorial que marcará el desarrollo del municipio en las próximas décadas, en el que se abordaron cuestiones como el papel de Murcia como capital regional, la coordinación del área metropolitana, la relación entre el casco urbano y las pedanías, la expansión ordenada del municipio y la necesidad de avanzar hacia modelos territoriales más equilibrados y cohesionados.

"Una oportunidad histórica"

Y, en ese sentido, la alcaldesa destacó que "la expansión hacia el sur representa una oportunidad histórica para Murcia", ya que permitirá dar respuesta a la demanda de vivienda, generar nuevos espacios para el desarrollo económico y reforzar la conexión entre barrios, "siempre desde la sostenibilidad, la planificación responsable y una visión de ciudad cohesionada".

"Son decisiones de gran alcance que no se pueden tomar desde un despacho ni desde un único departamento. Cuando hablamos del futuro de Murcia hablamos de algo que nos une a todos, y por eso diseñar y pensar ese futuro tiene que ser un proceso conjunto", señaló la regidora en relación al proceso participativo desarrollado a lo largo del año que continúa ahora con las mesas de trabajo.

En total, se desarrollarán tres mesas sectoriales que celebrarán seis encuentros. Mientras que la primera jornada ha estado dedicada al ámbito territorial, las próximas sesiones estarán centradas en ámbitos como la huerta de Murcia, la definición de usos compatibles, la integración paisajística y la restauración ambiental, así como la sostenibilidad ambiental, la infraestructura verde y azul, la gestión hídrica y las soluciones basadas en la naturaleza.

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Asimismo, el proceso abordará cuestiones relacionadas con los espacios urbanos, la ciudadanía y el desarrollo económico, configurando una visión integral de los principales desafíos que marcarán el futuro del municipio.