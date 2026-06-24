Una comunión en Murcia acaba en circo: magos, videntes y zancudos gigantes en un dos estrellas Michelin

Hay comuniones y luego está la comunión de Martín. Un niño murciano que, o bien tiene unos padres muy, muy creativos, o bien va a tener muy difícil superar esto el día de su boda. La celebración tuvo lugar en Cabaña Buenavista, el restaurante de El Palmar con dos estrellas Michelin que es, sin exagerar, uno de los más exclusivos de toda la Región, y se ha hecho viral en TikTok gracias al vídeo que publicó la cuenta 'Pinteando | Live art bodas', una artista contratada por la familia para pintar a los invitados en directo durante el evento. Y lo que se ve en el vídeo no es exactamente lo que uno esperaría encontrar en un dos estrellas.

Del mantel de hilo al trapecio

La temática elegida fue el circo. Y no un circo de atrezo comprado en los chinos: zancudos gigantes paseándose entre los invitados, malabaristas, espectáculos en directo, música en vivo, un mago y hasta un vidente para leer el futuro a los comensales. Todo esto en el mismo sitio donde la cocina de Pablo González convierte cada plato en una experiencia de alta gastronomía. El contraste, como mínimo, es cinematográfico.

La propia artista del vídeo lo resume mejor que nadie en el vídeo: "Yo iba a pintar en una comunión y terminé en un circo, esto va en serio".

Un circo con estrella (Michelin)

La creadora llegó a Cabaña Buenavista sin saber muy bien lo que le esperaba. Según cuenta, ya solo con la decoración "podías fliparlo". Pero cuando arrancó el cóctel, la cosa subió de nivel: además de ponerse ella a pintar retratos de los invitados, el espacio se llenó de zancudos gigantes, actuaciones y música en directo.

Y por si alguien se quedaba con hambre entre espectáculo y espectáculo, la familia había dispuesto también un puesto de helados, creps y gofres. Sí, en un dos estrellas Michelin. Sí, en serio.

Durante la comida, además, hubo mago y vidente. Porque si ya tienes la alta cocina resuelta, lo siguiente lógico es añadir un poco de magia y que alguien te lea el futuro entre plato y plato.

La artista, que admite que a ella es "muy difícil distraerla", cumplió con su cometido: ilustrar a los invitados para que se llevaran un recuerdo hecho a mano del día. Y según confiesa, el mejor momento siempre es "cuando ellos se ven".

TikTok, rendido ante Martín

La cuenta 'Pinteando | Live art bodas' publicó el vídeo acompañado de este texto: "Lo de la comunión de Martín fue otro nivel. Qué bonito fue formar parte de un día tan bonito para familias pero sobre todo para los niños. Gracias por contar con nuestros recuerdos hechos a manos para estas experiencias inolvidables". Y TikTok, claro, no pudo resistirse.

El vídeo se ha hecho viral rápidamente, porque hay algo en ver un circo montado en un restaurante de alta cocina murciano que resulta irresistible para cualquiera que se lo encuentre en redes.

Lo que está claro es que Martín, el niño del día, va a crecer sabiendo que su comunión no fue una comunión normal. Fue un circo... En el mejor de los sentidos.