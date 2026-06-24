Empleo público
Avance en las oposiciones pendientes en Murcia: Publicadas las relaciones provisionales de 38 procesos selectivos con 217 plazas
Los aspirantes cuentan con un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación de las listas en el BORM para subsanar errores o los motivos que hayan dado lugar a su exclusión
El Ayuntamiento de Murcia avanza en la tramitación de hasta 38 procesos selectivos correspondientes a distintas ofertas de empleo público, que incluyen 217 plazas destinadas a cubrir varias categorías profesionales.
El Consistorio aprobó las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, listas, que ya se pueden consultar en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia.
Las convocatorias incluidas pertenecen a las ofertas de empleo público de los ejercicios 2018 a 2022. Entre las categorías figuran 75 plazas de Auxiliar Administrativo, 20 de Técnico de Administración General, 15 de Ordenanza, 13 de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y 11 de Conserje Operario, además de numerosas plazas de perfiles técnicos y especializados como Arquitecto, Ingeniero, Médico, Psicólogo, Educador Social, Trabajador Social o Veterinario, entre otras.
Tras la publicación de las listas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar los motivos que hayan dado lugar a su exclusión, así como para corregir omisiones o errores en la transcripción de sus datos personales. Transcurrido dicho plazo sin que se subsane la causa de exclusión, se tendrá por desistida la solicitud de participación en el proceso correspondiente.
"La publicación de estas listas surte los efectos de la notificación individualizada a cada uno de los aspirantes, conforme a la legislación de procedimiento administrativo común", recuerdan desde el equipo de Gobierno local.
Una vez concluido el plazo de subsanación, los procesos continuarán con la publicación de las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas, en las que se determinará el órgano de selección, así como el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Toda la información relativa a estos procesos selectivos está disponible en la sede electrónica municipal.
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