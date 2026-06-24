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Corte eléctrico

Un apagón deja sin luz durante media hora a Cabezo de Torres y afecta a centros comerciales de la zona

El corte se produjo sobre las 18.30 horas y afectó a vecinos, tiendas y zonas comerciales del entorno norte de Murcia

El centro comercial Nueva Condomina fue uno de los espacios afectados por el apagón registrado este miércoles en Cabezo de Torres

El centro comercial Nueva Condomina fue uno de los espacios afectados por el apagón registrado este miércoles en Cabezo de Torres / L.O.

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L.O.

Un corte en el suministro eléctrico ha dejado sin luz durante la tarde de este miércoles a numerosos vecinos y negocios de la pedanía murciana de Cabezo de Torres, en una incidencia que también ha afectado a varios centros comerciales situados en el entorno norte de la ciudad.

El apagón se ha producido alrededor de las 18.30 horas, sorprendiendo a clientes y trabajadores en plena tarde de actividad. Entre los espacios afectados se encontraba el centro comercial Nueva Condomina, donde la interrupción del suministro obligó a numerosos visitantes a detener sus compras mientras las instalaciones quedaban a oscuras. La incidencia provocó obligó a algunos establecimientos a paralizar temporalmente su actividad.

Según han relatado testigos, el suministro comenzó a recuperarse de forma progresiva minutos después del apagón y quedó completamente restablecido en torno a las 19.00 horas.

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Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el corte eléctrico ni el alcance exacto de la incidencia, que generó sorpresa entre vecinos y usuarios de una de las zonas comerciales con mayor afluencia de la Región de Murcia.

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