Un apagón deja sin luz durante media hora a Cabezo de Torres y afecta a centros comerciales de la zona

Un corte en el suministro eléctrico ha dejado sin luz durante la tarde de este miércoles a numerosos vecinos y negocios de la pedanía murciana de Cabezo de Torres, en una incidencia que también ha afectado a varios centros comerciales situados en el entorno norte de la ciudad.

El apagón se ha producido alrededor de las 18.30 horas, sorprendiendo a clientes y trabajadores en plena tarde de actividad. Entre los espacios afectados se encontraba el centro comercial Nueva Condomina, donde la interrupción del suministro obligó a numerosos visitantes a detener sus compras mientras las instalaciones quedaban a oscuras. La incidencia provocó obligó a algunos establecimientos a paralizar temporalmente su actividad.

Según han relatado testigos, el suministro comenzó a recuperarse de forma progresiva minutos después del apagón y quedó completamente restablecido en torno a las 19.00 horas.

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Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el corte eléctrico ni el alcance exacto de la incidencia, que generó sorpresa entre vecinos y usuarios de una de las zonas comerciales con mayor afluencia de la Región de Murcia.