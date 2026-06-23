Las red de escuelas de verano en Murcia se amplía y ofrece este año 2.500 plazas

La red de escuelas de verano impulsadas por los servicios sociales municipales se amplía en Murcia hasta rozar el centenar y ofrece este año las 2.500 plazas dirigidas a menores de entre 3 y 17 años.

Los ediles de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Deportes, Miguel Ángel Noguera, hicieron público este martes por la mañana el programa estival de las 97 escuelas de verano, 15 más que en 2025, a las que se suman 112 plazas de campamentos fuera del municipio y las 900 plazas disponibles en los centros de conciliación de la vida laboral y familiar.

Los participantes de las escuelas de verano podrán disfrutar de actividades lúdicas, educativas, deportivas y culturales, así como excursiones, visitas a museos, talleres, juegos al aire libre y salidas a diferentes recursos municipales.

Bajo el lema 'Una ola de capacidades', las escuelas de verano municipales se dedicarán este año a promover el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, centrado en los derechos de los niños y niñas con discapacidad.

"Las escuelas de verano constituyen un recurso fundamental para muchas familias durante el periodo vacacional, pero también son espacios educativos y de convivencia que permiten seguir trabajando valores, hábitos saludables, inclusión y participación", señaló Pilar Torres, quien también agradeció la colaboración de distintas áreas municipales para el desarrollo de esta programación. En concreto, para la ejecución de las escuelas de verano, colaboran las áreas de Servicios Sociales, Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Salud.

Espacios

La programación se desarrollará en 50 centros educativos, 9 centros culturales y 3 centros juveniles distribuidos por todo el municipio, además de contar con el apoyo de 7 comedores escolares, 8 piscinas municipales y otros espacios municipales como pabellones e instalaciones deportivas para el desarrollo de las actividades, como recordó Miguel Ángel Noguera.

Entre las novedades de esta edición destaca el refuerzo de la atención a la discapacidad. Para ello, el área de servicios sociales promovió una acción formativa específica en la que participaron 30 profesionales pertenecientes a 12 entidades que gestionarán escuelas de verano, iniciativa que contó con la colaboración de Talentismo, Assido, Amaim, Plena Inclusión y ONCE. Y varias de estas entidades participarán directamente en talleres y actividades dirigidas a los menores durante el verano.

Además, el Ayuntamiento ha previsto un sistema de ayudas económicas individuales para menores en situación de especial vulnerabilidad, que cubren aspectos como la alimentación, el material, el transporte y el acceso a los propios recursos de verano.

Eclipse solar Los participantes en las escuelas de verano taambién recibirán gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, así como material divulgativo diseñado específicamente para explicar de forma sencilla los riesgos de observar el sol sin protección adecuada, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia (COORM).

Oferta según edades y necesidades

Escuelas de verano PAI: Organizadas directamente por Servicios Sociales. Este año se han programado 33 escuelas distribuidas por todo el municipio, con más de 1.000 plazas disponibles para niños y niñas.

Organizadas directamente por Servicios Sociales. Este año se han programado 33 escuelas distribuidas por todo el municipio, con más de 1.000 plazas disponibles para niños y niñas. Escuelas de verano PAI en coordinación con CaixaProinfancia: Se desarrollan de forma conjunta entre el Ayuntamiento de Murcia y el Programa CaixaProinfancia. En total, se pondrán en marcha 7 escuelas de verano, de las que 4 disponen de comedor y horario ampliado.

Se desarrollan de forma conjunta entre el Ayuntamiento de Murcia y el Programa CaixaProinfancia. En total, se pondrán en marcha 7 escuelas de verano, de las que 4 disponen de comedor y horario ampliado. Escuelas de verano del programa CaixaProinfancia: El programa tiene previsto atender a 970 niños, niñas y adolescentes a través de 47 escuelas de verano gestionadas por las distintas entidades que forman parte de esta iniciativa en el municipio, enmarcadas en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Fundación la Caixa. Además, un total de 300 menores disfrutarán en los 30 campamentos organizados desde este Programa.

El programa tiene previsto atender a 970 niños, niñas y adolescentes a través de 47 escuelas de verano gestionadas por las distintas entidades que forman parte de esta iniciativa en el municipio, enmarcadas en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Fundación la Caixa. Además, un total de 300 menores disfrutarán en los 30 campamentos organizados desde este Programa. Escuelas de verano Proyecto 13-17: Se trata de una de las novedades de la programación de este año, con la organización de 12 escuelas dirigidas específicamente a adolescentes, dando continuidad durante el verano al trabajo socioeducativo que se desarrolla a lo largo del año. Está prevista la participación de 150 jóvenes.

Se trata de una de las novedades de la programación de este año, con la organización de 12 escuelas dirigidas específicamente a adolescentes, dando continuidad durante el verano al trabajo socioeducativo que se desarrolla a lo largo del año. Está prevista la participación de 150 jóvenes. Escuelas de verano con voluntariado: El grupo de voluntariado de Jesús María desarrollará su colonia urbana del 6 al 10 de julio con 30 menores participantes, mientras que el grupo de Santiago y Zaraiche celebrará su tradicional escuela de verano durante el mes de agosto.

El grupo de voluntariado de Jesús María desarrollará su colonia urbana del 6 al 10 de julio con 30 menores participantes, mientras que el grupo de Santiago y Zaraiche celebrará su tradicional escuela de verano durante el mes de agosto. Escuelas de verano de Programas de Acción Preferente: El Proyecto de Intervención Sociocomunitaria de Los Rosales pondrá en marcha una escuela de verano con 80 plazas, de las que 50 están dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 12 años y 30 a adolescentes de entre 13 y 16 años, en coordinación con Cáritas.

El Proyecto de Intervención Sociocomunitaria de Los Rosales pondrá en marcha una escuela de verano con 80 plazas, de las que 50 están dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 12 años y 30 a adolescentes de entre 13 y 16 años, en coordinación con Cáritas. Centros de Conciliación: Los 8 Centros de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar ofertan 900 plazas para facilitar la atención de menores durante el verano. Del total, 186 plazas están subvencionadas por Servicios Sociales para familias derivadas desde los centros municipales.

Los 8 Centros de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar ofertan 900 plazas para facilitar la atención de menores durante el verano. Del total, 186 plazas están subvencionadas por Servicios Sociales para familias derivadas desde los centros municipales. Campamentos: El Ayuntamiento ha concertado 112 plazas para niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Los menores participarán en estancias de una semana en la granja escuela Sol del Camp, en Agost, dirigida a pequeños de 6 a 13 años, y en un campamento náutico en Los Alcázares, entre el 30 de junio y el 13 de agosto, para adolescentes de 13 a 17 años.

Impulso a los espacios sin humo y prevención del cáncer de piel

Las escuelas de verano municipales incorporarán este año una campaña específica de promoción de hábitos saludables centrada en la prevención del tabaquismo, el uso de vapeadores y el cáncer de piel.

La iniciativa se desarrollará en los distintos centros y espacios donde se celebran las actividades estivales y estará dirigida tanto a los menores participantes como a sus familias y a los equipos educativos.

La campaña, impulsada en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, promoverá el fomento de espacios sin humo y sin aerosoles, facilitando entornos más saludables y seguros para la infancia. Así, durante las Escuelas de Verano se llevarán a cabo distintas acciones de sensibilización en las que se trabajará la importancia de evitar el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en espacios compartidos y de desnormalizar estas conductas entre los más jóvenes.

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Además, la programación de verano reforzará la prevención frente al cáncer de piel mediante la difusión de recomendaciones relacionadas con el uso adecuado de protector solar, la hidratación frecuente, la búsqueda de sombra y la limitación de la exposición durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar alcanza sus niveles más elevados.