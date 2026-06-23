El nuevo PGOU de Murcia estrena página web para recoger sugerencias

El futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia estrena página web desde la cual se podrán aportar sugerencias, seguir la evolución de los trabajos en tiempo real y acceder a la documentación del proceso de revisión del documento.

"La elaboración del nuevo PGOU es uno de los grandes proyectos para el futuro de Murcia, porque definirá cómo queremos crecer y desarrollarnos durante las próximas décadas", recordó durante la presentación de la plataforma el edil de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, pues esta herramienta urbanística es la que determina, entre otros aspectos, los usos del suelo y, por tanto, si el terreno disponible se destina a viviendas, zonas verdes o polígonos industriales.

El nuevo PGOU abordará cuestiones clave como el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la cohesión territorial entre barrios y pedanías, la protección de la huerta, la actividad económica, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida, detallaron desde el Consistorio, con el objetivo de "diseñar un municipio más sostenible, equilibrado, competitivo y preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía".

"Conocer un proceso complejo"

Navarro también explicó que "esta web (https://enfuturo.murcia.es/) permitirá que cualquier vecino pueda conocer de forma sencilla un proceso complejo y participar activamente en la construcción de una Murcia más sostenible, equilibrada y preparada para afrontar los retos del siglo XXI".

Por su parte, la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, señaló que "la Murcia del futuro debe construirse escuchando a quienes la viven cada día" y que "esta web es una herramienta para facilitar ese diálogo permanente con la ciudadanía y garantizar que todas las voces puedan formar parte del proceso".

Y en el mismo sentido se expresó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén: "Murcia en Futuro es un ejemplo de cómo la tecnología puede acercar la administración a los ciudadanos. Hemos diseñado una herramienta accesible, intuitiva y adaptada a cualquier dispositivo para que la información esté disponible en tiempo real y la participación sea más sencilla, directa e inclusiva".

Funciones

La plataforma incorpora una sección dedicada al Plan General, que explica qué es, por qué se revisa, la evolución urbana de Murcia desde el siglo IX hasta el plan vigente de 2001 y la singularidad del modelo ciudad-territorio-huerta.

Además, una sección dedicada al proceso participativo, con las tres fases previstas para 2026 y su calendario, y otra relativa a las once temáticas de participación, organizadas en tres dimensiones: modelo territorial, desarrollo económico, y espacio urbano y ciudadanía.

A ello, se suma un repositorio documental con la normativa urbanística vigente y espacio para los informes de cada fase participativa; una agenda de eventos y una sección de noticias del proceso, gestionadas como contenido vivo y actualizable; y un formulario de participación ciudadana donde cualquier vecino puede enviar propuestas vinculadas a su pedanía y al ámbito temático que le interese.

Proceso participativo

La nueva web servirá también como canal principal de información sobre el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento para la elaboración del nuevo Plan General.

Durante los últimos meses, se han desarrollado diferentes acciones de consulta ciudadana, entre ellas una campaña de 1.000 encuestas distribuidas por barrios y pedanías de todo el municipio para recoger la percepción directa de los vecinos sobre los principales retos y oportunidades de Murcia, destinada a obtener una radiografía de las prioridades de la ciudadanía.

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A este trabajo, se suma ahora la participación de expertos, representantes sociales, agentes económicos y entidades del territorio, que aportarán su conocimiento y experiencia para enriquecer el proceso de definición del futuro modelo de ciudad.