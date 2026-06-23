Kayak en Cabo Tiñoso, senderismo en Calnegre y descensos por el Segura: Conoce las actividades gratis en Murcia del programa Redes

El programa municipal Redes para el tiempo libre regresa a Murcia con una nueva edición que se desarrollará del 1 al 31 de julio y ofrecerá un total de 24 actividades gratis con 400 plazas, dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años y residentes en el municipio de Murcia.

"Redes es una oportunidad única para descubrir nuestro entorno natural, practicar deporte, convivir con otros jóvenes y disfrutar de experiencias inolvidables durante el verano. Animo a todos los jóvenes murcianos a participar y aprovechar esta completa programación diseñada especialmente para ellos", señaló Sofía López - Briones, concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, durante la presentación de la programación estival.

El plazo de inscripción queda abierto desde este martes y los interesados podrán formalizar su inscripción a través de la página web www.redestiempolibremurcia.es. Además, pueden obtener más información a través del correo electrónico redesmurcia@salzillosi.com, en las redes sociales del programa (Instagram: @redesmurcia y X/Twitter: @REDESMURCIA1) o llamando al teléfono 968 112 050. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 horas.

Calendario

La primera semana, del 1 al 4 de julio, comenzará con el descenso del río Segura en el tramo alto de Almadenes, que incluye la visita a dos cuevas con pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad. Continuará con el barranco acuático Gorgo de la Escalera, en la localidad valenciana de Anna, y finalizará con un vivac en Revolcadores, una experiencia de dos días para dormir bajo las estrellas en el pico más alto de la Región de Murcia

Durante la segunda semana, del 7 al 11 de julio, los participantes podrán disfrutar de actividades como paddle surf en el Mar Menor, rafting en Almadenes, kayak y snorkel en Cabo Tiñoso y un vivac en la Cueva de Neptuno que combinará senderismo y técnicas de progresión con cuerda.

La tercera semana, del 14 al 18 de julio, incluirá el descenso del Segura por Los Arrozales, un barranco nocturno en El Cigarrón, una vía ferrata en Almadenes y el campamento barranquista en El Saltaor (Jumilla), una actividad formativa de dos jornadas centrada en las técnicas y valores de este deporte.

Las actividades continuarán del 21 al 25 de julio con nuevas propuestas como kayak y snorkel en Cabo Tiñoso, Vía Ferrata en Almadenes, rafting en Los Arrozales, una ruta de senderismo por Calnegre y Cabo Cope y una nueva jornada de paddle surf en el Mar Menor.

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La programación concluirá del 28 al 31 de julio con un tour en kayak por Cabo de Palos, una jornada combinada de Vía Ferrata y barranquismo en La Higuera, una experiencia de vela ligera y paddle surf en el Mar Menor y una ruta de senderismo por Sierra Espuña Encantada, donde los participantes podrán descubrir enclaves de gran valor natural, histórico y cultural.