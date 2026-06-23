Ocio
Juegos de mesa gigantes, fiestas de espuma y karaokes: Conoce las actividades de verano de Terra Natura Murcia
El parque también inaugura este verano un nuevo tobogán cerrado de 17 metros de altura llamado Tornado
Terra Natura Murcia acoge este verano una programación de actividades que incluye actividades de animación, música, talleres, juegos y espectáculos participativos, "una alternativa de ocio familiar en la Región en la que nuestra zona acuática se convierte en uno de los principales atractivos para combatir las altas temperaturas que nos esperan", destacó el director del parque, Gustavo Martínez. "Además, este año aportamos un plus de diversión con nuestra nueva atracción Tornado", recordó Martínez el nuevo tobogán cerrado de 17 metros de altura en el que se descenderá a una velocidad de unsos 40 kilómetros por hora.
Una de las propuestas es Dance Natura, en la que los bañistas podrán participar en coreografías con canciones actuales y conocidas. La actividad estará dirigida por el equipo de animadores del parque, combinará movimientos aeróbicos y dinámicos y contará con la puesta en escena de personajes caracterizados.
Estas coreografías estarán inspiradas en diferentes ambientes, como la sabana, el universo hawaiano y la temática pirata, y se irán alternando a lo largo de la temporada para ofrecer una experiencia variada a los visitantes.
Además, se desarrollarán talleres y actividades creativas, con manualidades, juegos de mesa gigantes y propuestas elaboradas con materiales reciclados. "Estas acciones permitirán introducir también un componente educativo y participativo dentro de la programación de verano, en línea con la apuesta del parque por combinar ocio, aprendizaje y sensibilización", señalaron desde el parque.
La música tendrá también un papel destacado con la organización de sesiones de karaoke, en las que los participantes podrán demostrar sus habilidades sobre el escenario. A esta propuesta se sumará la fiesta de la espuma, una de las actividades más esperadas por el público familiar durante los meses de calor.
El parque recibirá, además, la visita de diferentes campamentos de verano, campus deportivos, escuelas estivales y grupos infantiles que incluirán Terra Natura Murcia dentro de su programación de excursiones.
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