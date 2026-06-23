Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen del CalvarioTrama de las prótesisPrimarias PSOE MurciaFondeadores Mar MenorViolación ÁguilasPlanes Noche de San Juan
instagramlinkedin

Ocio

Juegos de mesa gigantes, fiestas de espuma y karaokes: Conoce las actividades de verano de Terra Natura Murcia

El parque también inaugura este verano un nuevo tobogán cerrado de 17 metros de altura llamado Tornado

Terra Natura Murcia también estrena este verano una nueva atracción llamada Tornado.

Terra Natura Murcia también estrena este verano una nueva atracción llamada Tornado. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

Terra Natura Murcia acoge este verano una programación de actividades que incluye actividades de animación, música, talleres, juegos y espectáculos participativos, "una alternativa de ocio familiar en la Región en la que nuestra zona acuática se convierte en uno de los principales atractivos para combatir las altas temperaturas que nos esperan", destacó el director del parque, Gustavo Martínez. "Además, este año aportamos un plus de diversión con nuestra nueva atracción Tornado", recordó Martínez el nuevo tobogán cerrado de 17 metros de altura en el que se descenderá a una velocidad de unsos 40 kilómetros por hora.

Una de las propuestas es Dance Natura, en la que los bañistas podrán participar en coreografías con canciones actuales y conocidas. La actividad estará dirigida por el equipo de animadores del parque, combinará movimientos aeróbicos y dinámicos y contará con la puesta en escena de personajes caracterizados.

Estas coreografías estarán inspiradas en diferentes ambientes, como la sabana, el universo hawaiano y la temática pirata, y se irán alternando a lo largo de la temporada para ofrecer una experiencia variada a los visitantes.

Además, se desarrollarán talleres y actividades creativas, con manualidades, juegos de mesa gigantes y propuestas elaboradas con materiales reciclados. "Estas acciones permitirán introducir también un componente educativo y participativo dentro de la programación de verano, en línea con la apuesta del parque por combinar ocio, aprendizaje y sensibilización", señalaron desde el parque.

La música tendrá también un papel destacado con la organización de sesiones de karaoke, en las que los participantes podrán demostrar sus habilidades sobre el escenario. A esta propuesta se sumará la fiesta de la espuma, una de las actividades más esperadas por el público familiar durante los meses de calor.

Noticias relacionadas

El parque recibirá, además, la visita de diferentes campamentos de verano, campus deportivos, escuelas estivales y grupos infantiles que incluirán Terra Natura Murcia dentro de su programación de excursiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojan a vecinos por un aparatoso incendio que amenaza con extenderse a las viviendas en El Malecón de Murcia
  2. El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
  3. Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
  4. Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
  5. Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
  6. Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo
  7. Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
  8. La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral

Juegos de mesa gigantes, fiestas de espuma y karaokes: Conoce las actividades de verano de Terra Natura Murcia

Juegos de mesa gigantes, fiestas de espuma y karaokes: Conoce las actividades de verano de Terra Natura Murcia

La red de escuelas de verano en Murcia se amplía y ofrece este año 2.500 plazas

La red de escuelas de verano en Murcia se amplía y ofrece este año 2.500 plazas

Los fondos buitre se crecen en La Paz: "Un agente inmobiliario llegó y nos dijo que éramos okupas"

Los fondos buitre se crecen en La Paz: "Un agente inmobiliario llegó y nos dijo que éramos okupas"

El nuevo PGOU de Murcia estrena página web para recoger sugerencias

El nuevo PGOU de Murcia estrena página web para recoger sugerencias

Kayak en Cabo Tiñoso, senderismo en Calnegre y descensos por el Segura: Conoce las actividades gratis en Murcia del programa Redes

Kayak en Cabo Tiñoso, senderismo en Calnegre y descensos por el Segura: Conoce las actividades gratis en Murcia del programa Redes

Mapa de las hogueras de San Juan en Murcia: Conoce ubicaciones, horarios y actividades

Mapa de las hogueras de San Juan en Murcia: Conoce ubicaciones, horarios y actividades

Arranca el contrato de mantenimiento viario en las pedanías de Murcia: Consulta las próximas actuaciones

Arranca el contrato de mantenimiento viario en las pedanías de Murcia: Consulta las próximas actuaciones

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
Tracking Pixel Contents