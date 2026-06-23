Los fondos buitre se crecen en La Paz: "Un agente inmobiliario llegó y nos dijo que éramos ocupas"

"Nos enteramos cuando un agente inmobiliario llegó y nos dijo que éramos ocupas, que el piso había cambiado de propietario. Venían directos a cambiar la cerradura". Así se enteraron Daniel y Aurora, padres de una familia con tres hijos, uno de ellos con discapacidad, de que les iban a desahuciar de la vivienda en la que habitan, en régimen de alquiler, desde hace 19 años en el barrio murciano de La Paz.

Este episodio, narraron los afectados en una rueda de prensa celebrada este martes junto a la asociación de vecinos del barrio, ocurrió hace 3 meses. Después, los afectados supieron que el propietario y arrendatario de la vivienda dejó de pagar la hipoteca, por lo que el banco recuperó la vivienda que ahora está en manos de un fondo de inversión, también llamado fondo buitre.

"Tenemos un contrato, que se suponía que estaba en vigor, pues la Comunidad nos ha concedido ayudas a la vivienda, pero un juez dice que el contrato no es válido porque supuestamente no está registrado en el registro de la propiedad", lamentó Aurora, quien también aseguró que están al día con el pago del alquiler, de facturas y de la comunidad.

"Nos encontramos en la calle"

"Estamos desesperados. Nos encontramos en la calle, sin tener dónde ir con nuestros tres hijos", prosiguió la afectada, y agregó que su intención es comprar la vivienda. "Que nos la alquilen, que le pongan un precio o, al menos, nos den un margen de unos seis meses para buscar a dónde ir", pidió Aurora.

Daniel, por su parte, expuso que el juez dio orden firme de desalojo de la vivienda para el próximo martes por la mañana, pero no les da "un plazo válido para buscar una solución" y "les da igual que haya niños y que el mayor tenga discapacidad. Y la documentación -contrato, facturas- tampoco cuenta nada".

"Hemos estado buscando, pero somos cinco, no podemos meternos en un piso pequeño y los precios son exagerados", lamentó Daniel, y explicó que, aunque se han puesto en contacto con un abogado de oficio, les dijo que solucionaría su caso en un plazo de un mes. "No sabemos lo que vamos a hacer. Nos ha pillado de sorpresa: nos ha pillado todo de golpe", concluyó.

"No es un caso aislado"

Aunque este "no es un caso aislado. A ver si los políticos ponen freno, porque están echando personas diariamente, aunque la mayoría no lo hace público por la vergüenza de que les echen", aseguró Pedro Crespo, presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, entidad que conmemora este año su 50 aniversario.

Según expuso Crespo, "la manera de funcionar es que una persona que tiene una casa y la tiene en alquiler, y de la noche a la mañana la vende, sin avisar a los inquilinos que tiene, y esos inquilinos se ven sin nada. Así han sido los dos últimos casos: les devuelven el dinero del alquiler y anulan la cuenta bancaria".

El presidente de la asociación vecinal también explicó que los llamados fondos buitre compran viviendas y las arreglan, pero no las ponen en venta, sino que alquilan las habitaciones por días y semanas. "Piden hasta 350 euros por una habitación en la que apenas coge una persona, porque son de 48 metros cuadrados las viviendas del barrio", detalló.

Crespo lamentó que La Paz "se está convirtiendo en un barrio donde impunemente se echa a la gente y se está haciendo negocio, y esto hay que cortarlo". Asimismo, concretó que se han producido cuatro desahucios "en muy poco tiempo" y que entre 12 y 16 vecinos más de la zona han recibido órdenes de desahucio, aún pendientes de ejecución, de los que la mayoría no dispone de una solución habitacional. Familias a las que "les dan un plazo corto -una semana-, con el agobio de buscar dónde dejar sus cosas hasta que encuentren un piso en alquiler", señaló.

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Aunque en su momento en el barrio de La Paz reinaban las viviendas sociales, a día de hoy solo quedan unas 120, según recoge un informe al que tuvo acceso la asociación vecinal. En cuanto a las viviendas en manos de fondos buitre, la cifra exacta "es muy difícil" de calcular, aunque la estimación de la asociación es que rondan, al menos, las 50.