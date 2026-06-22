El padrón de Murcia 'se blinda' ante los fraudes y se adelanta al modelo online impulsado por el Estado

El municipio de Murcia estrenará una nueva ordenanza que regulará la inscripción en el padrón municipal, norma que recibió el visto bueno en la última comisión de Fomento, Movilidad, Gestión Económica y Asuntos Generales y se aprobará de forma inicial en el pleno ordinario de este jueves, como asegura la mayoría absoluta del PP en el Consistorio murciano.

El objetivo de la nueva ordenanza es asegurar que el procedimiento de inscripción en el padrón municipal de habitantes sea "más transparente y asequible al ciudadano dentro del uso de la Administración electrónica", detallaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Otra de las metas que se persigue consiste en asegurar que el padrón municipal refleje fielmente la realidad de la población residente, cuestión esencial para planificar los servicios públicos y distribuir los recursos municipales.

Novedades

Una de las principales novedades es que la ordenanza fija de manera expresa la documentación necesaria para realizar los trámites de empadronamiento.

Asimismo, la norma introduce la obligatoriedad de aportar la referencia catastral de la vivienda, medida que supone adelantarse a la futura implantación del denominado 'padrón online', el nuevo sistema estatal "que permitirá que el empadronamiento a nivel nacional se pueda realizar al instante, sin tener que esperar a los intercambios de datos que actualmente se realizan cada final de mes entre los distintos Ayuntamientos, para poder coordinar las altas y bajas en los diferentes padrones municipales", explicaron desde el Consistorio.

La nueva normativa también crea un régimen sancionador que permitirá combatir fraudes y malas prácticas relacionadas con el padrón, pues el Ayuntamiento podrá perseguir la falsificación de documentos, el uso abusivo de determinados procedimientos administrativos y los intentos de engañar a personas vulnerables mediante el cobro indebido por trámites que son gratis.

Otras cuestiones

Además de regular el procedimiento de inscripción, la norma establece derechos, obligaciones, procedimientos y mecanismos de control "que aportan mayor seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a la propia Administración".

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La normativa aúna en un documento los procedimientos de alta, baja y modificación de datos padronales, refuerza los mecanismos de comprobación para garantizar la veracidad de la información inscrita y establece criterios para identificar posibles prácticas irregulares, como, por ejemplo, la autorización de empadronamientos en locales o inmuebles que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad, salubridad e higiene exigibles.