Murcia se prepara para la noche de San Juan: Más de 120 efectivos para velar por la seguridad

Se acerca la noche de San Juan, en la que se recibe al solsticio de verano con festejos y hogueras y, para velar por la seguridad de los ciudadanos, el Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial conformado por 120 efectivos entre policías, bomberos y agentes de Protección Civil y Emergencias, diseñado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Durante la noche del martes, la Policía Local de Murcia reforzará su servicio con efectivos del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana y serán, en total, 46 agentes destinados a atender las incidencias relacionadas con las tradicionales hogueras de San Juan y a velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Estos agentes controlarán que se cuenta con los permisos preceptivos y se reúnen todas las condiciones de seguridad exigidas, e intervendrán en aquellas hogueras que carezcan de autorización. Asimismo, prestarán apoyo al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y vigilarán especialmente aquellas hogueras que puedan representar un riesgo para vehículos, viviendas, contenedores, mobiliario urbano u otros bienes públicos y privados.

"Es fundamental respetar las autorizaciones y seguir las recomendaciones de seguridad. La colaboración ciudadana resulta esencial para que esta tradición se desarrolle sin poner en riesgo a las personas, los bienes ni el entorno urbano", destacó el edil del área, Fulgencio Perona.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) también contará con un dispositivo extraordinario integrado por tres salidas adicionales, dos desde el Parque del Infante y una desde el Parque de Espinardo, en las que se movilizará a un total de 18 efectivos, distribuidos en un cabo, cuatro bomberos y un conductor por cada salida.

Este refuerzo se suma a los servicios mínimos establecidos para estas fechas, que contemplan un total de 41 efectivos de guardia, de los cuales 37 prestan servicio durante las 24 horas y cuatro realizan refuerzo en horario de 08:00 a 21:00 horas. De este modo, durante la Noche de San Juan el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento contará con un total de 59 profesionales operativos.

Refuerzo de Protección Civil

El servicio de Protección Civil y Emergencias activará igualmente un dispositivo especial preventivo con más de quince efectivos entre personal técnico, agentes de Emergencias y miembros de la agrupación de voluntarios.

El operativo estará centrado principalmente en la vigilancia y detección temprana de incendios en las zonas de interfaz urbano-forestal y otros espacios sensibles, prestando especial atención a aquellas áreas con mayor presencia de vegetación y proximidad a viviendas.

Recomendaciones

Por último, desde la Concejalía recuerdan que las hogueras no deberán superar los dos metros de altura ni los tres metros de diámetro en suelo urbano antes de ser encendidas, y únicamente podrán utilizarse materiales combustibles sólidos, por lo que queda prohibido emplear líquidos inflamables, explosivos o materiales que generen humos tóxicos o corrosivos, como neumáticos, aceites, plásticos, PVC, aparatos eléctricos y aerosoles.

En este sentido, cabe también mencionar que no deben arrojarse a la hoguera papeles, tejidos, aerosoles ni productos pirotécnicos.

Las hogueras no deberán superar los dos metros de altura

Asimismo, las hogueras deberán situarse al menos a doce metros de edificios, árboles, jardines, tendidos eléctricos, vehículos, mobiliario urbano o cualquier otra infraestructura susceptible de resultar dañada. Y tampoco podrán instalarse directamente sobre el pavimento urbano, que deberá protegerse previamente con una capa de arena de, al menos, diez centímetros de espesor.

Los organizadores serán responsables de balizar y vallar el perímetro de seguridad, disponer de los medios de extinción adecuados, garantizar que el fuego quede completamente apagado al finalizar la actividad y limpiar la zona para devolverla a su estado original.

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Cualquier ciudadano puede comunicar incidencias a través del teléfono único de emergencias 112 o del 080 del Servicio de Extinción de Incendios.