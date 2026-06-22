Mapa de las hogueras de San Juan en Murcia: Conoce ubicaciones, horarios y actividades

Las hogueras de San Juan iluminarán el municipio de Murcia este martes, jornada que esterá repleta de actividades, actuaciones musicales y encuentros vecinales organizados por las juntas municipales de barrios y pedanías.

Puente Tocinos cierra sus fiestas populares

En Puente Tocinos, la hoguera de San Juan pondrá el broche final a las fiestas patronales de la localidad. La programación arrancará a las 21:00 horas en el recinto de fiestas con la actuación del dúo Radio Fusión.

Como parte de la celebración, los vecinos podrán participar en la tradicional quema de los deseos, depositando mensajes y objetos simbólicos en una caja habilitada para la ocasión.

Para concluir la jornada, a medianoche tendrá lugar la quema de la hoguera junto a un castillo de fuegos artificiales y, posteriormente, se ofrecerá una chocolatada para todos los asistentes.

Actos en pedanías

En El Palmar, la cita será en el recinto de fiestas de la calle Pintor Diego Velázquez. A partir de las 21:00 horas, se celebrará una fiesta rociera abierta a todos los vecinos, amenizada por la actuación musical de La Espartera, y un monólogo de Rubén Serrano. Y la tradicional quema de la hoguera tendrá lugar a las 23:59 horas.

Por su parte, en Alquerías tendrá lugar la conocida quema de la bruja, una de las tradiciones más características de estas fechas, que se celebrará a medianoche en el solar situado al final de la calle Cinco.

Barrios

Los barrios de Murcia también se sumarán a esta noche festiva. En concreto, en el Distrito Norte, la quema de la hoguera de San Juan tendrá lugar en el Jardín Grande de El Ranero a partir de las 22:00 horas.

Mientras, en el Distrito Centro-Este, el Jardín Chino acogerá una completa programación que incluye una parrillada solidaria desde las 21:30 horas, la quema de la hoguera a medianoche y una chocolatada con churros a partir de la una de la madrugada.

En el Jardín de Nuestra Señora de la Fuensanta, en el barrio de El Infante Don Juan Manuel, desde las 17 horas, comenzarán las diferentes actividades con motivo de sus fiestas patronales, con actuaciones infantiles. Después, a las 22.30 horas, comenzarán los fuegos artificiales para pasar a la quema de la falla por San Juan.