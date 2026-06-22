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Cuatro nuevos halcones, a la espera de ser liberados en Murcia

Los nuevos ejemplares ya tienen incorporados dispositivos de geolocalización y estarán en las calles entre este martes y la próxima semana

El objetivo del proyecto municipal, que cuenta con una red de nueve halcones peregrino, es disuadir a las palomas de anidar y reproducirse en el centro histórico de la ciudad

Uno de los nuevos ejemplares de halcón peregrino con el dispositivo geolozalizador ya instalado.

Uno de los nuevos ejemplares de halcón peregrino con el dispositivo geolozalizador ya instalado. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las calles del centro de Murcia contarán desde esta semana con cuatro nuevos 'habitantes'. Los halcones peregrinos que llegaron a la ciudad tras la firma de un convenio con centros especializados de Andalucía ya tienen incorporados los dispositivos de geolocalización que permitirán conocer su adaptación al entorno y socorrerlos en caso de que sea necesario.

Así lo anunció Pilar Torres, responsable de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud que puso en marcha en 2021 el proyecto municipal Falco con el objetivo de controlar la población de palomas en el centro de la ciudad para proteger el patrimonio histórico y cultural, según explicó la edil.

En la actualidad, el proyecto cuenta con nueve ejemplares, de los que cinco ya 'patrullan' las calles de la ciudad, mientras que los cuatro nuevos 'fichajes' serán liberados entre hoy y la próxima semana, detalló el veterinario municipal Pedro Javier Jiménez.

Dispositivos

Torres también detalló que los halcones portan los geolozalizadores, que pesan menos de cinco gramos, "como si fueran una mochila", con la finalidad de "controlar sus movimientos, recorridos y, sobre todo, su adaptación al entorno", así como para "hacer un seguimiento continuo del proyecto Falco".

Por su parte, José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, destacó que estos geolozalizadores, que suponen una inversión de unos 1.200 euros por cada dispositivo, estarán sincronizados con el centro único de seguimiento del Ayuntamiento de Murcia. Y, sobre el proyecto, resaltó que también contribuye a "evitar molestias, ruido y el deterioro de espacios públicos y edificios".

Los dispositivos cuentan con una antenas emisora que permiten la geolocalización constante del ejemplar, así como pequeñas placas solares para cargar la batería que permite su funcionamiento. Además de conocer el territorio en el que se mueven y dónde cazan y se reproducen los halcones, en caso de que sufran algún incidente, los veterinarios municipales podrán encontrarlos, tratarlos y volver a soltarlos.

Los ediles José Guillén y Pilar Torres sostienen los dispositivos geolozalizadores de los nuevos halcones.

Los ediles José Guillén y Pilar Torres sostienen los dispositivos geolozalizadores de los nuevos halcones. / L.O.

Efecto disuasorio

Jiménez tambien concretó que esta medida para el control biológico de las palomas es, sobre todo, disuasoria, pues un halcón peregrino puede cazar unas 200 palomas al año, cifra que no es significativa dada la población de palomas existente en la actualidad en el municipio, señaló el veterinario.

Un ejemplar adulto puede cazar unas 200 palomas al año

El principal objetivo, por tanto, es desplazar a la población de palomas hacia la zona de huerta, pues los halcones cazan por la mañana y las palomas que los ven, al creer que la zona es peligrosa, no anidan en el centro histórico de la ciudad.

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De hecho, es gracias a este proyecto que, tras la restauración del imafronte de la Catedral de Murcia, el monumento pudo despedirse de los pinchos para evitar que las palomas anidasen en él y contribuyese, con ello, a su deterioro.

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