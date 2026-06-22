Cruzada vecinal contra una planta de purines en Los Martínez del Puerto que contamina el Mar Menor: "Si fuera un agricultor, estaría en la cárcel"

Los vecinos de la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto conviven desde hace años con una planta de tratamiento de residuos valorizables -que trabaja con purines, estiércol, restos de animales y lodos de depuradora, entre otros compuestos-, instalaciones que operan entre una vía pecuaria y una rambla, "incumpliendo todas las normas", lamentaron desde la plataforma vecinal de la localidad.

"Estamos rodeados de basura", señalaron desde la plataforma vecinal, pues en la pedanía murciana funcionan hasta tres plantas de purines. Aunque la que más perjudica a la localidad es la que pertenece a TGRV Hijos de Martínez Roca S.L., aunque administrada por Digestos del Sur, pues, según denuncian los residentes de la zona, se cometen irregularidades a la hora de lidiar con los desechos producidos en las instalaciones.

Una de las principales quejas vecinales es que se autorice el funcionamiento de la planta, estando las instalaciones ubicadas en la llamada 'zona 2' en el marco de la normativa del Mar Menor -pues las ramblas de esta zona desembocan en la laguna-, por lo que queda dentro del perímetro de protección agrícola y ambiental en el que se trabaja para reducir la contaminación por nitratos y la erosión.

Sin conocimiento de los propietarios

Aunque la legislación vigente establece que se puede aportar al suelo un máximo de 170 kilogramos de purines por hectárea y año procedente de abonos orgánicos, la planta los vierte de forma reiterada en los mismos puntos, lo que provoca la concentración de altos niveles de nitratos en el suelo, indicaron.

Y no solo eso: la planta también estaría vertiendo lixiviados en propiedades agrícolas privadas, sin el conocimiento de los propietarios. En este sentido, cabe mencionar que un particular presentó una denuncia hace tres años por este motivo, cuyo procedimiento judicial está todavía sin finalizar.

"Si fuera un agricultor, ya estaría en la cárcel", expresaron los vecinos, pues desde 2021 se vierten de dos a tres cubas por hora de desechos, matizaron. De hecho, este año ni siquiera ha crecido el trigo en los terrenos aledaños a la planta, aseguraron desde la plataforma. "¿Tendrán registro de todos estos vertidos?", se preguntaron desde la plataforma.

"Nos cambia la forma de vivir"

Y no se trata solo de la contaminación del medio ambiente, sino de la salud de la población, ya que los vecinos también tienen que lidiar con el hedor y sus consecuencias en su día a día. "Nos cambia la forma de vivir", indicó una de las integrantes de la plataforma vecinal, pues tienen que estar pendientes de la actividad de la planta a la hora de tender la ropa, abrir las ventanas, comer al aire libre o salir con los niños al parque. "En verano he tenido que hacer las maletas a las cuatro de la madrugada e irme de casa", relató otra vecina que forma parte de la plataforma a este respecto.

Otro de los aspectos que denuncian los vecinos es que el único acceso a la planta es la Vereda de Torre Pacheco, una vía pecuaria que "parece una autovía", pues pasan unos 70 camiones al día, según indicaron a esta redacción y pusieron de manifiesto en un escrito remitido a la Concejalía de Agricultura de la Comunidad.

"Ninguna anomalía" "La situación de esta instalación fue sometida a inspección por parte de la Dirección General de medioambiente, no detectándose ninguna anomalía", indicaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a este diario. "En ninguno de los informes de inspección realizados o de otros organismos consta que el proyecto de ampliación estuviese ya ejecutado", detallaron, y agregaron que "las alegaciones están informadas en la Declaración de Impacto Ambiental que ya ha sido emitida".

Ampliación

Aunque uno de los puntos más polémicos es la ampliación solicitada por la planta de purines, actuación que, según relataron los vecinos, comenzó antes de contar con la autorización pertinente.

En marzo de 2025, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó un proyecto de solicitud de ampliación de la capacidad de tratamiento de residuos de esta planta, para pasar de las 25.000 toneladas al año actuales a las 230.600 toneladas anuales.

Contra este anuncio, la plataforma vecinal interpuso alegaciones, tanto individuales como colectivas, de las que aseguran no haber recibido respuesta. En estos documentos, a los que ha tenido acceso La Opinión, se indica que, aunque el proyecto sitúa la planta en la parcela 4 del polígono 158 de la localidad, "se observa claramente en la vista aérea de Google Maps que también existen depósitos de residuos en las parcelas colindantes 7 y 10" y, además, en la parcela 12 ya se ha instalado un vallado perimetral.

"Ante la evidencia de que se está desarrollando la misma actividad en todas estas parcelas, cabe pensar que todo podría pertenecer a la misma empresa y que esta ya se habría expandido, e incluso podría estar excediendo la capacidad máxima de gestión para la que tiene actualmente autorización", indican las alegaciones presentadas, y "de resultar esto cierto, la promotora estaría cometiendo una infracción grave según la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia", prosigue el escrito.

Además, la documentación aportada por la plataforma vecinal señala otras irregularidades, como, por ejemplo, el paso de camiones que exceden el peso máximo en caminos cuyo tope se fija en 16 toneladas, y que la planta de tratamiento no cumple con la distancia mínima a núcleos urbanos, establecida en 2.000 metros, como es el caso de los terrenos de una futura urbanización que se encuentra a unos 800 metros de las instalaciones, o el del polígono industrial del Sureste (donde se ubica Amazon), a 1.700 metros.

Las alegaciones incluyen abundante documentación gráfica (fotografías, analíticas de suelo y diferentes ilustraciones) recabadas por los propios integrantes de la plataforma. Y, además, los vecinos han presentado escritos a la Concejalía de Urbanismo; la Confederación Hidrográfica del Segura; la Consejería de Agricultura; y la Fiscalía.

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Pero, "a día de hoy, no hemos recibido respuesta alguna de ninguno de estos organismos, ni tenemos constancia de que se haya emitido resolución al proyecto de ampliación. Sin embargo, la planta continúa con su actividad y expansión y continúa haciendo vertidos al terreno sin consecuencia alguna", aseguran desde la plataforma.