Arranca el contrato de mantenimiento viario en las pedanías de Murcia: Consulta las próximas actuaciones

El nuevo contrato de mantenimiento viario en las pedanías de Murcia se ha hecho de rogar, pero ya está en funcionamiento y la alcaldesa, Rebeca Pérez, presentó los medios materiales y humanos con los que contará el servicio en un acto público celebrado en Puente Tocinos.

"Damos un paso importantísimo porque supone un cambio de modelo a la hora de gestionar las pedanías del municipio de Murcia", destacó Pérez, quien resaltó que, con este acuerdo, "el Ayuntamiento de Murcia pone en marcha el mayor dispositivo de mantenimiento y conservación de la vía pública de la historia de este municipio. Hablamos de una inversión de 12,6 millones de euros para los próximos cinco años", recordó la regidora.

El dispositivo cuenta con 60 operarios especializados y una flota de 19 vehículos que desde este lunes trabajarán en la conservación y mantenimiento de grandes viales, calles, caminos, carriles y aceras del municipio, así como para atender las incidencias y necesidades de las 59 pedanías.

Anticipo

La puesta en marcha de este servicio, que supone una inversión de poco más de 5 millones de euros para los dos primeros años de contrato, arranca "con una planificación organizada y coordinada de las necesidades más prioritarias, tras las consultas realizadas previamente a las diferentes Juntas Municipales", detallaron desde el Consistorio.

Así, esta primera semana están previstas actuaciones en las pedanías de Puente Tocinos, Cabezo de Torres, Patiño, Santiago El Mayor, Sangonera La Verde, Torreagüera, Los Ramos y Nonduermas.

Asimismo, el equipo de Gobierno local destacó el llamado plan Recupera, ejecutado durante el mes de abril con una inversión de 157.438 euros con el objetivo de reducir la cantidad de incidencias existentes antes de la llegada del nuevo contrato.

Mediante esta iniciativa, se ejecutaron 325 actuaciones destinadas a reparar calles, aceras y pavimentos, así como al repintado de las señales horizontales en las zonas reformadas en 28 pedanías.

Reducción de los tiempos de espera

Una de las principales novedades del contrato es la autonomía que tendrán las Juntas Municipales a la hora de gestionar directamente las incidencias con las empresas adjudicatarias, con lo que se eliminan trámites administrativos innecesarios y se agilizan las intervenciones en la red de cerca de 1.900 kilómetros de carreteras, calles y caminos que compone el municipio.

Además, con este nuevo modelo, los tiempos máximos de respuesta se reducirán a un plazo de tres horas en caso de una incidencia muy urgente, un día para las urgentes y una semana para las ordinarias.

Cobertura

El nuevo contrato se estructura en seis lotes geográficos que abarcan la totalidad de las pedanías, los grandes viales de titularidad municipal y los pavimentos situados sobre cauces de riego.

Los equipos realizarán actuaciones como la reparación de baches, hundimientos y grietas; el fresado y extendido de aglomerado asfáltico; la reposición de bordillos; la reparación de aceras y pavimentos; el desbroce de cunetas; la reposición de tapas, imbornales y arquetas; así como la señalización y balizamiento provisional de incidencias que afecten a la seguridad vial y peatonal.

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Otra de las novedades será la implantación de un sistema informático de gestión que permitirá tramitar incidencias, órdenes de trabajo y reportes fotográficos georreferenciados, lo que facilitará el seguimiento en tiempo real de cada actuación. Así, a través de esta herramienta, se podrán supervisar, controlar y verificar todas las intervenciones realizadas.