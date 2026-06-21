Visitas desde cualquier parte del mundo al Castillejo de Monteagudo

Las Fortalezas del Rey Lobo podrán conocerse y visitarse desde cualquier rincón del mundo o, al menos, su recreación digital en tres dimensiones a través de experiencias inmersivas.

Así lo adelantó a La Opinión el Ayuntamiento de Murcia tras conocer que Monteagudo será uno de los cinco espacios piloto de toda Europa que formará parte de la futura Nube Colaborativa Europea para el Patrimonio Cultural, enmarcada en el proyecto europeo MNEME – A Collaborative Memory Platform for Cultural Heritage.

Alianza internacional

"El gran parque arqueológico de Monteagudo-Cabezo de Torres, de casi un millón y medio de metros cuadrados, se convierte así en un espacio pionero de experimentación patrimonial donde se pondrán en marcha tecnologías innovadoras para darlo a conocer y disfrutar de este legado histórico desde cualquier punto del mundo", explicó el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Y es que la participación en este proyecto también permitirá a Murcia integrarse en una alianza internacional, formada por 18 socios de seis países europeos entre universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y entidades culturales.

"Monteagudo será un espacio pionero de experimentación", destacó Marco Antonio Fernándes

La mencionada red se dedicará al desarrollo de soluciones innovadoras para la futura Nube Colaborativa Europea para el Patrimonio Cultural, "la gran infraestructura digital promovida por la Unión Europea para transformar la gestión, conservación y difusión del patrimonio histórico del continente", detallaron desde el Consistorio.

Por su parte, la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, destacó que "la participación de Murcia en este proyecto supone un reconocimiento europeo al enorme valor histórico, cultural y patrimonial de las Fortalezas del Rey Lobo y del conjunto arqueológico de Monteagudo, además de una oportunidad extraordinaria para situar a nuestra ciudad en la vanguardia de la innovación aplicada al patrimonio".

Red de colaboración

El proyecto, aprobado en el marco del programa Horizonte Europa, tendrá una duración de treinta meses, desde septiembre de 2026 hasta febrero de 2029, periodo durante el cual Murcia colaborará con instituciones patrimoniales y tecnológicas de Tesalónica (Grecia), Celje / POKMUZ (Eslovenia), Prato (Italia) y Saint-Romain-en-Gal (Francia) en el desarrollo y validación de soluciones digitales avanzadas.

La aportación económica asignada al Ayuntamiento de Murcia asciende a 204.250 euros, financiados íntegramente por la Comisión Europea. Y, además de esta dotación económica directa, el municipio se beneficiará del conocimiento y de las herramientas tecnológicas desarrolladas por los distintos socios del consorcio, que serán implementadas en este proyecto piloto.

Actuaciones

Entre las actuaciones previstas, se encuentra el escaneado y modelado 3D de los elementos arquitectónicos de las fortalezas y la generación de modelos digitales que permitan su documentación, conservación y difusión.

Además, se creará un ‘gemelo digital’ del conjunto defensivo que permitirá visualizar su evolución histórica, así como narrativas digitales que expliquen el valor histórico y estratégico del conjunto defensivo de Murcia que incorporarán información histórica, arqueológica y paisajística sobre el monumento.

También existe la posibilidad de generar experiencias de realidad aumentada o virtual que estarán disponibles en dispositivos móviles o plataformas digitales.

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Todos los contenidos generados se integrarán en la European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, permitiendo su consulta y reutilización por instituciones europeas, y se desarrollarán herramientas digitales que faciliten la difusión del patrimonio de las fortalezas entre ciudadanía, investigadores y visitantes.