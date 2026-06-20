Patrimonio
Piden iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia por instalar un circo en el Jardín Botánico del Malecón
El Ayuntamiento de Murcia no informó de la reciente instalación de un circo en el Jardin Botánico del Malecón a la Dirección General de Patrimonio Cultural como ha certificado la Consejeria de Cultura
El Circo Raluy Legacy llegó a Murcia el pasado 25 de abril para hacer disfrutar a los murcianos de su propuesta vanguardista, alargando su estancia en la ciudad hasta el 31 de mayo. Sin embargo, la ubicación del recinto ha levantado las críticas del vecindario.
La Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, con fecha 24/04/2026, presentó solicitud de acceso a información pública dirigida a la Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, en la que solicitaba en relación a la instalación de un circo en el Jardín Botánico del Malecón en abril de 2026, la copia completa de la autorización desde el punto de vista del patrimonio cultural y la copia completa de todos los informes emitidos al respecto de dicha instalación. En relación con lo solicitado, el Director General de Patrimonio ha contestado con fecha de 16 de junio de 2026 que se han revisado las entradas registradas en el procedimiento de comunicación de instalaciones temporales en bienes de interés cultural y que como resultado de dicha comprobación, se señala que no consta la existencia de comunicación, ni expediente administrativo alguno relativo a la instalación de un circo en el Jardín Botánico del Malecón.
Por ello, la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta insta a la Consejería de Cultura a iniciar procedimiento sancionador en materia de patrimonio histórico contra el ayuntamiento de Murcia por incumplir sus artículos 43, 73 y 74 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (LPCRM).
Esta asociación recuerda que el Malecón de Murcia es Monumento Nacional desde más de 40 años según el Real Decreto 1398/1982, por declaración del Consejo de Ministros elevada en aquel momento por el Ministerio de Cultura. Actualmente, además tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y la Comunidad Autónoma tramita la modificación de este BIC para incluir sus partes integrantes, elementos significativos y entorno de protección.
Según distintos informes en poder de la Consejería de Cultura, como uno realizado por el propio Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico para las obras realizadas en los últimos años, el Jardín del Malecón es una parte integrante del propio BIC, por lo que cuenta con las máximas garantías patrimoniales tanto en el ámbito regional como a escala nacional.
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