Música, carrozas y miles de personas orgullosas de su identidad reivindican en Murcia sus derechos

A ritmo de batucada de percusión y _YMCA_, la canción de Village People, salía de la Gran Vía, en torno a las siete y cuarto de la tarde, la larga columna de carrozas, patines y pancartas reivindicativas de los derechos del colectivo LGTIQ+, que este sábado se han dado cita en la gran marcha celebrada en Murcia con motivo del día del Orgullo.

"¡Menos armarios, más escenarios!" gritaban "con orgullo y sin miedo" algunos de los manifestantes de UGT que pedían los derechos del colectivo. La marcha convocada por la asociación No te Prives, que agrupa al colectivo LGTBIQ+ de la Región de Murcia, contó con el apoyo de partidos políticos como el PSOE, Podemos y Sumar, que contaban cada uno con una carroza.

Además, también participaron organizaciones sindicales como UGT y CCOO y otras organizaciones independientes como la del carnaval de Cabezo de Torres.

Defensa de los derechos conquistados

Entre los manifestantes estaba Melisa García, vecina de Murcia, que junto a su familia comentó que "lleva muchos años acudiendo a la marcha del Orgullo para defender los derechos conquistados, y más en estos tiempos que corren".

García subrayó que "se está imponiendo un discurso en el que no tenemos cabida todos y aquí lo único que se defiende es que las personas sean libres". Por ello, cree que "se debería avanzar en eliminar o combatir los discursos de odio a nivel educativo en la infancia y la juventud".

También se encontraban el dúo de Drags Queen 'Sin peluca no hay show' integrado por la drag Adriana y la drag Dito Devil, que vinieron de la Copa de Bullas "para defender el arte".

En el caso de las Drags Queen, indicaron que "es muy difícil encontrar trabajo", ya que solo pueden hacerlo en locales respetuosos con el colectivo. Asimismo, reivindican que "los derechos conquistados, no se pierdan, a pesar de que el odio está a la vuelta de la esquina", lamentó Dito Devil que señaló que es de Madrid y "con 16 años sentía más libertad que ahora con 44".

"Lo principal es la visibilidad"

La defensa de los derechos se suma a la visibilidad, un aspecto clave para Félix Peñalver, miembro de la asociación No te Prives en el área trans. Peñalver señaló que él a sus 26 años lleva acudiendo a este acto principal del día del Orgullo "desde 2016 a que se mantengan y amplíen nuestros derechos".

"Somos personas como cualquiera que necesitamos que se cubran nuestros derechos", incidió.

Asimismo, comentó que "cuando salí del armario con 15 años no había ni leyes para cambiarme el nombre".

Por eso mismo, subrayó que "mientras haya alguien que sufra por ser diverso estas marchas son necesarias".

Sobre los siguientes pasos del colectivo, Peñalver reclamó "recuperar lo que quedó atrás de la ley estatal que concierne a las personas no binarias y a las personas migrantes que acuden a España como refugiadas porque son perseguidos en sus países de origen".

Además de "una autodeterminación real que sea posible en cualquier momento de la vida de la persona", ya que se puede decidir sobre tu propia identidad a partir de los 12 años con la autorización de un juez y el permiso de los padres o tutores legales".

Discurso final

A la llegada de la marcha a la plaza de la Cruz Roja, sobre las nueve y cuarto de la noche, se procedió a la lectura de un manifiesto a cargo de la presidenta de la asociación No te Prives, Susana Tortosa, que contó con la presencia del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas y el secretario general del PSOE en Murcia, Ginés Ruiz Maciá.

Los gritos y aplausos de: ¡Presidenta, presidenta!", recibieron a Tortosa que comenzó agradeciendo a las instituciones el apoyo.

Tras esto enunció el lema de este año: 'A las calles con orgullo! Orgullo y disidencia' y recordó los acontecimientos violentos sucedidos en Torre Pacheco los cuales condenó y señaló que aquellos que van a cazar migrantes también están en contra del colectivo.

"Las personas trans no somos un chiste reivindicamos nuestros derechos, y un acceso real al empleo sin discriminación", señaló Tortosa, que añadió que "las lesbianas seguimos sufriendo una doble discriminación por mujer y por diversas. Nuestro amor no se sexualiza ni se esconde, se reivindica con orgullo en esta plaza".

Seguidamente, fueron hablando otras personas que integran la asociación que se acordaron de los acontecimientos en Totana y las declaraciones del diputado regional Antonio Martínez Nieto. Sobre él, indicaron que "nos considera enfermos mentales, desde aquí os pedimos ni un voto a quienes fomentan el odio y alentaron a los violentos de Torre Pacheco".

"A los violentos de la caza al migrante les alientan los mismos que nos ponen como enemigo público número uno", añadieron.

También se reivindicó la existencia del colectivo desde los comienzos de la historia. "En todas las épocas las personas LGTBIQ+ hemos estado y seguiremos estando".

Por último, se procedió a una serie de peticiones a los partidos políticos. "No se puede pactar con quien niega la violencia de género ni la libertad religiosa ni con quien legisla contra el Mar Menor. Con quien quiere que toda la sociedad nos llame enfermos, porque no se puede pactar con los fascistas", alentaron como grito final, lo que despertó los aplausos y gritos de: "Abajo el fascismo entre el público".

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Una intervención final de Susana Tortosa anunció que el próximo Orgullo continuaba en Yecla el próximo viernes. Tras ellos, un espectáculo musical continuó la fiesta en la plaza de la Cruz Roja.