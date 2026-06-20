¿Dónde están las letras del histórico cine Floridablanca? Una Asociación del barrio de El Carmen las expondrá a partir de septiembre

Habitar un barrio durante décadas hace que el más mínimo detalle, aquel que pasaría desapercibido para cualquiera que no viva allí, se convierta en un símbolo de pertenencia y memoria colectiva. Con los años, unas generaciones relevan a otras y el espíritu de barrio se transforma para adaptarse al presente, pero sin dejar de ser el mismo. Sin embargo, nuestro tiempo está marcado por fenómenos económicos y sociales cuyos efectos erosionan el tejido vecinal y el sentido de comunidad.

En el caso del murciano barrio de El Carmen, uno de esos fenómenos es la gentrificación comercial: la sustitución de antiguos comercios y espacios vecinales por grandes cadenas o firmas comerciales, un proceso que conlleva la pérdida de memoria y patrimonio histórico. La conversión de los emblemáticos cines Floridablanca en un gimnasio, tras más de dos décadas cerrados, no solo transforma el paisaje vecinal del barrio, sino que descarta definitivamente la posibilidad de recuperar el inmueble para un uso cultural similar al que desempeñó durante décadas. Se trata de uno de los ejemplos más representativos de este proceso.

Pero si algo caracteriza a El Carmen es su arraigada tradición de asociacionismo vecinal, capaz de resistir al paso del tiempo y a las transformaciones económicas. Gracias a esa movilización ciudadana, el rótulo de 18 letras —cada una compuesta por un mínimo de dos piezas— que durante más de treinta años coronó el acceso a los cines Floridablanca ha sido cedido a la Asociación de Vecinos Carmelitanos del barrio.

Vecinos y vecinas de la Asociación Carmelitana en el momento de recuperación del rótulo de los cines Floridablanca / Cedida por la Asociación de Vecinos Carmelitanos de El Carmen

Durante las obras iniciadas en el local, tras veinte años cerrado, creció la preocupación ante la pérdida total del patrimonio histórico que supondría la desaparición de cualquier rastro de lo que un día fueron los cines.

«A nadie le gustaba que el cine pasara a ser un gimnasio. Otro más, creo que sería el quinto gran gimnasio del barrio», confiesa una de las vecinas implicadas en el proceso.

Fueron varias las asociaciones y colectivos que intentaron hacerse con las letras del Floridablanca. Sin embargo, finalmente fueron cedidas a la Asociación Carmelitana.

A nadie le gustaba que el cine pasara a ser un ginmasio

La cesión se produjo después de que los vecinos carmelitanos presentaran un escrito al Ayuntamiento, en septiembre de 2025, solicitando que negociara con el propietario del local para conservar, exhibir y proteger las letras como parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

«A base de insistir, preguntar, negociar y, en resumen, dar mucho el follón, conseguimos que la empresa nos firmara un contrato de cesión para quedarnos con las letras», explica el poeta Joseda Espejo, también miembro de la asociación carmelitana y vecino de El Carmen desde hace más de 20 años. Asegura que no fue un proceso sencillo: «Firmamos el contrato de cesión tres días después de que descolgaran las letras. Las conseguimos en el último momento. Hubo momentos de mucha tensión porque pensábamos que se iban a acabar perdiendo».

La fachada de los antiguos Cines Floridablanca antes del descuelgue de las letras / Juan Carlos Caval

Las letras fueron retiradas un viernes, momento en el que los miembros de la Asociación Carmelitana llegaron a darlas por perdidas. Sin embargo, la insistencia de la asociación dio sus frutos. «En aquel momento conseguimos hablar con la empresa y nos dijeron que, si el lunes lo dejábamos todo firmado, podríamos recogerlas», explica una de las vecinas.

Y así fue. Ese mismo lunes por la tarde, miembros de la asociación se organizaron y, mediante cadenas humanas, fueron introduciendo en furgonetas cada una de las piezas que conformaban el ya histórico letrero de los cines Floridablanca.

Patrimonio carmelitano

El destino de estas piezas estará ligado a la nueva asociación del barrio, Al tresbolillo, que a partir de septiembre las expondrá en uno de sus espacios, el CSA La Minerva —la antigua librería Minerva—, coincidiendo con el inicio de actividad de la asociación, cuya presentación tuvo lugar los días 18 y 19 de junio.

«Lo que hacemos es salvar un patrimonio visual del barrio», cuenta Espejo, quien tras tener la oportunidad de verlas de cerca confiesa: «Son una auténtica preciosidad. Un elemento gráfico y visual que ya no se fabrica».

Las letras del cine en el momento de su retirada / Cedida por la Asociación de Vecinos Carmelitanos de El Carmen

Durante los meses de verano, las letras permanecerán guardadas en uno de los locales de la asociación vecinal. «Están almacenadas con mucho cuidado para que no se degraden ni estropeen. Tras el verano las tendremos expuestas, lo que será una forma de cuidar del barrio y de nuestro patrimonio», explica Espejo.

Los cines Floridablanca abrieron sus puertas el 5 de diciembre de 1981. Desde entonces se convirtieron en uno de los principales núcleos culturales de la capital del Segura, hasta que, poco más de dos décadas después, en enero de 2006, proyectaron su última película. Durante los últimos veinte años, el futuro de este local de casi dos mil metros cuadrados ha sido objeto de debate y controversia, hasta que a finales del pasado año quedó definido por contrato su nuevo destino: convertirse en un gimnasio perteneciente a una de las franquicias más destacadas del sector.

Son una auténtica preciosidad

«La memoria visual y gráfica de un barrio también son los carteles de sus comercios. Son cosas que se quedan pegadas a la biografía de cada uno y a su conexión con el territorio que habita», cuenta el poeta y miembro de la asociación. «En ese sentido, las letras de los cines Floridablanca son un auténtico patrimonio carmelitano».

Cuando El Carmen iba al cine

La desaparición de los cines Floridablanca no es un hecho aislado en el barrio de El Carmen.

Media Luna Cinema —posteriormente conocido como Cine Iniesta— fue el primer cine construido como tal en la capital del Segura, en 1922, cuando el cine aún era mudo, en lo que hoy conocemos como la plaza González Conde. Tras más de seis décadas proyectando películas, durante los años ochenta el cine se convirtió en la discoteca Barbus. Poco después, ya en los noventa, la discoteca cerró y el edificio pasó a convertirse en lo que es hoy: un inmueble de viviendas.

Puertas del cine Coliseum durante el siglo XX / L. O.

Por otro lado, el Cine Coliseum abrió sus puertas en diciembre de 1949 en el paseo Marqués de Corvera. Lo que hoy es un bingo constituyó durante buena parte del siglo XX una de las patas de la tríada cultural que engrandecía el histórico barrio de El Carmen.

Hoy, en el lugar de aquellas salas de cine, se levantan un gimnasio, un edificio de viviendas y un bingo.

De este modo, en la actualidad el barrio de El Carmen no cuenta con ninguna sala de cine, mientras que cada vez son más los gimnasios.