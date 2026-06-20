Bañadores contra el calor: profesores y alumnos de la Región de Murcia se manifiestan por el bochorno en las aulas

El pasado viernes 19 de junio los alumnos del CEIP de Nuestra Señora de Atocha salieron al patio con bañadores como forma de protesta por los "deficientes" sistemas de climatización del centro. Asimismo, expresaron su molestia porque, según indican desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro, desde la Consejería de educación de la Región de Murcia no han recibido respuestas ni soluciones.

Las temperaturas ya no van a descender. Sin ir más lejos, este fin de semana el territorio regional se enfrenta a una ola de calor en la que los termómetros rozarán los 40 grados el domingo.

Pese al bochorno creciente y cada vez más habitual del estío en el territorio levantino, gran parte de los centros educativos permanecen abiertos durante el mes de junio y deben hacer frente al calor para asegurar la integridad física de alumnos y profesores; algo para lo que -teniendo en cuenta todas las protestas que se están produciendo a lo largo del país- no están preparados.

La enésima protesta tuvo lugar en este colegio que se encuentra en Santíago y Zaraíche, Murcia. La queja se expresó mediante la vestimenta de los alumnos que, como se aprecia en las imágenes incluidas en esta pieza informativa, salieron al patio del centro en bañador.

Sin embargo, también tuvo lugar una pitada de más de diez minutos para, según informó el AMPA a través de una nota de prensa, "exigir a la Consejería de Educación y al Ayuntamiento que cumplan con sus obligaciones respecto a la climatización del centro".

Explican que estos equipos requieren mantenimiento y que las instalaciones eléctricas necesitan una "revisión integral" para evitar averías o accidentes que surjan como consecuencia de las mismas.

Concretamente, piden una inspección técnica completa de las instalaciones del centro; revisión y mantenimiento de los sistemas de climatización; reparación de los equipos de aire acondicionado que no funcionan correctamente, revisión integral de la instalación y de la capacidad eléctrica del colegio; elaboración de un plan de actuaciones con responsables y plazos concretos; y un compromiso oficial por parte de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Murcia.

Un grupo de niños sale al patio del colegio de Atocha en bañador. / L. O.

Enfado con la Consejería

Desde este centro educativo han expresado un profundo enfado con la Consejería de Educación y su representante, Víctor Marín, porque no han ofrecido respuestas ni soluciones a sus problemas.

En este sentido, comentan que han enviado varios correos al consejero y que no han recibido respuesta. Según les respondió la secretaría de Marín, esto podría deberse a "la incorrecta utilización de los guiones en la dirección del correo electrónico".

Como consecuencia por esta falta de respuestas, desde el colegio aclaran que continuarán con pitadas y las caceloradas todos los viernes durante el mes de septiembre

Otras reclamaciones

En este centro de Murcia también están indignados por la no realización de las obras referentes a la ampliación del colegio, para las que se cedió un terreno anexo hace cinco años. Por otra parte, reclaman la promesa de la construcción de un centro de salud junto a la escuela del que no se sabe nada "hace más de diez años".

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En esta línea, piden a las autoridades regionales que realicen una "adecuada gestión y utilización de fondos para la climatización de los centros", puesto que -de acuerdo con su criterio- los datos públicos sobre la ejecución presupuestaria "evidencian que no se han utilizado las que iban destinadas a los aires acondicionados de los colegios".