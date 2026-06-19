Terminan los trabajos de asfaltado en una parte de la Ronda Sur de Murcia

Los trabajos de renovación integral del asfaltado de la avenida Ronda Sur de Murcia (en dirección a la autovía) culminaron durante la noche de este jueves, a falta de terminar de poner a punto las señales horizontales, sobre todo pasos de peatones, el próximo domingo.

Así lo anunció el Ayuntamiento de Murcia a través de un comunicado en el que destacó que ha culminado "en tiempo récord" esta actuación destinada a mejorar el firme en los 2,1 kilómetros de una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad, en sentido de salida hacia la autovía.

Cabe aclarar que con esta actuación concluye el proyecto ejecutado por el Consistorio murciano que, aunque se ha coordinado con las obras de Red Eléctrica, supone una iniciativa independiente y paralela.

Plazos

La intervención se inició el pasado lunes y se realizó en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico, y las labores de la última noche de trabajos se centraron en el asfaltado del carril derecho en sentido de salida de la ciudad, en el tramo comprendido entre el Hospital Mesa del Castillo y el enlace con la autovía, que abarca cerca de 500 metros lineales.

Durante la jornada del domingo se llevarán a cabo los últimos trabajos de pintado de las señales horizontales, centrados principalmente en el repintado de pasos de peatones, con los que la avenida quedará plenamente acondicionada.

Proyecto

"La planificación técnica realizada antes del inicio de las obras y el excelente ritmo de ejecución nos han permitido completar esta actuación en un plazo muy reducido, minimizando las molestias a vecinos y conductores, y garantizando en todo momento la movilidad en Ronda Sur con un carril siempre disponible y abierto al tráfico", destacó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, sobre la coordinación de los trabajos.

En total, la actuación ha supuesto la renovación de más de 20.800 metros cuadrados de pavimento a lo largo de toda la avenida, desde la rotonda de MediaMarkt hasta el enlace con la autovía, incluyendo el fresado del firme existente, la extensión de nuevas capas de aglomerado asfáltico y la reposición completa de la señalización horizontal.

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Las obras han contado con una inversión de 272.486 euros, financiada a través del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos de la Comunidad, a los que se suma la aportación de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que ha asumido 79.607 euros del presupuesto total.