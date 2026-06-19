La recuperación del Casino de Torreagüera, a la espera de la licitación

El proyecto de rehabilitación del Casino de Torreagüera ya es definitivo. Así lo anunció la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, quien se trasladó al inmueble que reabrirá como un espacio para la cultura en la pedanía murciana tras presidir la Junta de Gobierno local celebrada este viernes en la que se aprobó la iniciativa.

El próximo paso será la licitación del proyecto, con la publicación de los pliegos del acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado.

El inmueble, recientemente considerado como Bien Catalogado por su relevancia cultural por la Dirección General de Bienes Culturales, está llamado a volver a ser el epicentro de la vida cultural de la pedanía murciana, pues albergará nuevos espacios destinados a actividades socioculturales, como una sala de exposiciones en la planta baja y una sala multiusos en el primer piso, y albergará también el museo de la Semana Santa de la pedanía.

Y es que desde su inauguración oficial, el 1 de enero de 1956, y durante las décadas de posteriores, el Casino que fue sede del Círculo Agrícola de Torreagüera funcionó como "el principal centro de convivencia, ocio y actividad cultural de la localidad, sirviendo como espacio de entretenimiento para toda la población", explicaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La actuación cuenta con un presupuesto de 748.748 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, que comenzarán a contar a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo.

Actuaciones

El proyecto contempla una intervención completa para garantizar la conservación del inmueble y adaptarlo a las necesidades actuales. Así, contará con nuevos aseos adaptados y un ascensor para asegurar la accesibilidad.

Entre las actuaciones previstas, destacan la reparación de las patologías por humedad en los pilares de la planta baja, lo que incluye también la consolidación del forjado plano de hormigón mediante un suplemento de capa de compresión, limpieza, pasivado e incremento de armado, así como la rehabilitación de las cerchas y correas de madera de la zona inclinada.

Ayto. de Murcia

Además, se conservarán los espacios de mayor valor arquitectónico e histórico, como el vestíbulo octogonal y la escalera monumental de estilo imperial que abraza el escenario de madera, mientras que se eliminarán tabiquerías interiores sin interés patrimonial para generar espacios más amplios y versátiles y potenciar también la entrada de luz natural y ventilación.

También se actuará en el exterior, con la limpieza y restauración profunda de las fachadas, la corrección de los desprendimientos de la cornisa, la recuperación de las carpinterías originalesy ña incorporación de soluciones de aislamiento térmico.

Asimsimo, se reconstruirá íntegramente la cubierta manteniendo la volumetría original del edificio mediante un sistema invertido con grava en la zona plana y paneles tipo sándwich con acabado de teja plana recuperada en la inclinada; se soterrarán o reubicarán tras el peto los cableados visibles; y se renovarán todas las instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, protección contra incendios, climatización y ventilación con sistemas de control y recuperación de calor, junto a la instalación de paneles fotovoltaicos.

Ejemplo único de arquitectura racionalista

El Casino de Torreagüera es uno de los escasos ejemplos que aún se conservan en el municipio de Murcia de edificios sufragados por círculos agrarios durante el siglo XX, y destaca por su arquitectura ecléctica racionalista propia de los años cincuenta, caracterizada por la funcionalidad de sus espacios, la austeridad decorativa y la apuesta por la modernidad.

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El inmueble, que fue cedido en 2009 al Ayuntamiento, fue durante la segunda mitad del siglo XX "el auténtico corazón de la vida social de la pedanía", subrayaron desde el Consistorio y detallaron que su etapa de mayor esplendor llegó durante las décadas de 1960 y 1970, cuando alcanzó la destacada cifra de 1.200 socios en una población que rondaba los 4.000 habitantes, "convirtiéndose en un punto de encuentro que trascendía incluso los límites de la localidad y atraía a numeroso público procedente de otras pedanías vecinas".