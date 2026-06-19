A licitación las obras de la futura plaza flotante sobre los restos de San Esteban en Murcia por 33 millones

El proyecto para construir una plaza flotante sobre los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban, en pleno corazón de la ciudad de Murcia, sale a licitación por un importe superior a los 33 millones de euros.

Además de construir una plaza para el disfrute de los murcianos, proyectada con elementos como vegetación y chorros de agua, la iniciativa también plantea la generación de una suerte de 'bosque de columnas' en la parte inferior, espacio desde el que se podrán observar los restos arqueológicos y que albergará también un centro de interpretación.

La Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha licitado oficialmente las obras que se ejecutarán una vez culminados los trabajos arqueológicos, que se iniciaron en marzo de este año y cuentan con un plazo de ejecución de doce meses (diez para las labores de campo y dos para elaborar la memoria técnica).

La actuación arquitectónica y patrimonial se financiará de manera conjunta entre las tres administraciones públicas, aportando el Ministerio la mitad del presupuesto (16,5 millones de euros), mientras que el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno de la Región sufragarán la otra mitad a partes iguales (8,2 millones de euros por institución).

Calendario de actuaciones

El proyecto integral, denominado 'Ha-Ha' y diseñado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ayllón Paradela de Andrés y Burgos & Garrido Arquitectos SLP, cuenta con un plazo de ejecución estimado de 38 meses, y fija la fecha de culminación y entrega de las obras a lo largo del ejercicio de 2029, según ha informado el MIVAU.

Cabe recordar que este proyecto resultó el ganador de un concurso internacional de ideas convocado en 2019 y que la distribución del espacio en dos alturas es lo que planteaban las propias bases del concurso establecidas por el Ministerio de Fomento.

Las empresas interesadas disponen hasta el lunes 20 de julio, a las 20.00 horas, para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La intervención urbana se ejecutará sobre una superficie total de 13.650 metros cuadrados en un espacio de los siglos XII y XIII catalogado formalmente como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Zona Arqueológica.

Centro de interpretación

La propuesta arquitectónica contempla la resolución definitiva para cubrir y proteger las ruinas medievales de la Arrixaca, con el objetivo final de recuperar el jardín histórico para el disfrute de la ciudadanía.

Para ello, el proyecto técnico plantea la creación de dos planos superpuestos y conectados: un nivel superior completamente ajardinado y destinado al uso público peatonal, y un nivel inferior musealizado donde se conservarán, investigarán y visitarán los restos arqueológicos.

Toda la infraestructura ha sido concebida bajo el concepto de un gran centro de interpretación al aire libre. La solución de diseño genera un vacío perimetral que rodeará el nuevo espacio público, permitiendo a los viandantes contemplar y percibir el yacimiento arqueológico inferior de forma permanente desde la trama urbana contemporánea que envuelve el conjunto.

Noticias relacionadas

Cabe también mencionar que esta intervención se inscribe dentro del histórico Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico que gestiona el Gobierno de España desde 1988.