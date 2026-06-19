Inyección de dos millones para mejorar la seguridad vial en el municipio de Murcia

Las calles del municipio de Murcia reforzarán la seguridad vial con el nuevo contrato de mantenimiento que sale a licitación por un valor de 2,1 millones de euros, inversión que "permite reforzar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante las necesidades de mejora de la señalización que puedan surgir en cualquier punto del municipio, con intervenciones más ágiles, eficaces y coordinadas", destacó el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno local celebrada este viernes.

El acuerdo, con una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, tiene por objetivo "mejorar la visibilidad de las señales, reforzar la ordenación del tráfico y aumentar la seguridad de peatones, conductores y demás usuarios de la vía", detallaron desde el Ayuntamiento.

Además, el contrato incluye la gestión, mantenimiento y actualización del inventario georreferenciado de las señales existentes en el término municipal de Murcia, donde quedarán registradas las actuaciones que se realicen y permitirá así programar de forma más sencilla futuras intervenciones.

Cobertura

El nuevo contrato permitirá actuar en barrios, pedanías, grandes viales, carriles de huerta y vías de comunicación entre núcleos de población e intervenir así "sobre una red viaria municipal especialmente amplia y diversa", concretó el equipo de Gobierno local.

Los pliegos incluyen el suministro de materiales, así como la mano de obra, maquinaria, herramientas y los elementos auxiliares que sean necesarios.

Los trabajos incluirán operaciones de mantenimiento, reposición de elementos deteriorados, actuaciones derivadas de reordenaciones del tráfico y la instalación de nuevas instalaciones y sistemas de contención o elementos de balizamiento cuando resulte necesario.

Y estas actuaciones permitirán mantener, renovar e instalar pasos de peatones, líneas de delimitación de carriles, señales verticales, flechas direccionales, marcas viales, elementos de balizamiento y sistemas de protección.

Con todo, el servicio atenderá tanto las actuaciones planificadas por los servicios técnicos municipales como aquellas intervenciones que no se puedan prever, como el deterioro de las señales, accidentes, incidencias en la vía pública, actos vandálicos y cambios en la ordenación del tráfico.

Continuidad

El nuevo contrato de mantenimiento viario "permitirá reforzar y dar continuidad a la planificación que el Ayuntamiento viene desarrollando durante 2026 para mejorar la señalización en barrios, pedanías y grandes ejes viarios", recuerdan desde el Consistorio.

Durante este año, se ha desarrollado el plan integral de repintado, centrado en la renovación de las señales horizontales para mejorar la visibilidad de las marcas viales, iniciativa que ahora se complementa ahora con un contrato más amplio, que incluye también señalización vertical, balizamiento y sistemas de contención.

Noticias relacionadas

Los trabajos de repintado se han desarrollado en vías de distintos barrios y pedanías, así como en grandes ejes de comunicación del municipio, y se realizan en horario nocturno para reducir las afecciones al tráfico y minimizar las molestias a vecinos y conductores.