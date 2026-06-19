La futura comisaría de Policía Nacional de Ronda Sur da el primer paso con la cesión de los terrenos

La iniciativa para trasladar la comisaría de Policía Nacional que presta servicio en el distrito sur de Murcia echa a andar con el inicio de los trámites para la cesión de los terrenos en los que se construirán las nuevas dependencias policiales.

Con este proyecto, la comisaría que ahora opera en el barrio murciano de El Carmen se trasladará a una parcela de 6.000 metros cuadrados ubicada en Santiago el Mayor, a solo 200 metros de las instalaciones actuales, terrenos cuya segregación aprobó la Junta de Gobierno local celebrada este viernes.

Esta decisión supone el primer paso administrativo para culminar el proceso de mutación demanial que permitirá poner los terrenos a disposición de la Dirección General de la Policía, una vez culminados los trámites patrimoniales, registrales y urbanísticos correspondientes.

Motivos de la 'mudanza'

La segregación afecta a una parcela municipal situada entre las calles Morera y José Antonio Camacho, con una superficie total de 10.718 metros cuadrados, de la que ahora se separa una porción de 6.003 metros cuadrados destinada a albergar las futuras instalaciones policiales.

Desde el Ayuntamiento justifican la necesidad de trasladar la actividad de la actual comisaría con el desarrollo del proyecto municipal Conexión Sur que, junto a las obras de soterramiento ferroviario y la futura estación intermodal, "hacen necesario su traslado, una necesidad trasladada por la propia Dirección General de la Policía en el marco de la reorganización de sus infraestructuras", detallan en un comunicado.

Además, señalan desde el Consistorio que el nuevo emplazamiento permitirá "mejorar la prestación del servicio público de seguridad, optimizar los recursos policiales y ofrecer una atención más eficaz y accesible a los ciudadanos".

Además, esta nueva ubicación permitirá reforzar la cobertura policial en una zona en crecimiento como es el entorno de Ronda Sur y "responder de forma más eficiente a las necesidades de seguridad de una zona en constante crecimiento".

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Con todo, "la parcela seleccionada no solo cumple con los requisitos de ubicación y superficie, sino que, tal y como ha señalado la propia Dirección General de la Policía, ofrece una oportunidad estratégica para reorganizar las infraestructuras policiales en la ciudad y mejorar su eficiencia operativa", resume el equipo de Gobierno local del PP