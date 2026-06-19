Familias, coches eléctricos y placas solares: Estas son las bonificaciones fiscales en Murcia para 2027

Las ordenanzas fiscales de Murcia para 2027 ponen el foco en ámbitos como el patrimonio, la huerta, la energía solar y la accesibilidad, con el incremento de los beneficios y las bonificaciones fiscales contempladas.

Además, el refuerzo de las bonificaciones se suma, al igual que este 2026, a la congelación de tasas, impuestos y precios públicos, medidas que, junto a la no aplicación de la subida del 2,9 por ciento del IPC, permitirán ahorrar a los murcianos unos 28 millones de euros, según la estimación del Ayuntamiento.

Estas son las pinceladas más destacadas de las ordenanzas fiscales que presentaron este jueves la alcaldesa, Rebeca Pérez, y el edil de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, con motivo de la aprobación inicial de las ordenanzas que tendrá lugar en el próximo pleno municipal -como garantiza la mayoría absoluta del PP en el Consistorio murciano-.

"Congelar impuestos y aumentar bonificaciones es una forma directa de ayudar a las familias, a los autónomos y a las empresas del municipio", destacó la alcaldesa, quien agregó que el objetivo final es "que Murcia sea una tierra de oportunidades para quienes viven aquí y también para quienes quieren invertir, innovar y crear empleo en nuestro municipio".

Beneficiarios

La aprobación inicial de las ordenanzas fiscales en el pleno ordinario de junio -algo que garantiza la mayoría absoluta del PP en el Consistorio- permitirá adelantar la tramitación y llegar con margen suficiente a final de año, para que las nuevas ordenanzas puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2027 "con plena seguridad jurídica", expuso Muñoz.

Asimismo, el edil resaltó el incremento de las bonificaciones fiscales destinadas a familias, mayores, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, empresas, patrimonio histórico, huerta, movilidad sostenible y transición energética.

Y es que al refuerzo de los beneficios fiscales se suma el incremento de las bonificaciones ya existentes hasta el máximo legal en ámbitos como el patrimonio, la huerta, la energía solar y la accesibilidad.

Medidas

Así, la bonificación para bienes de interés cultural pasa del 50 por ciento al 95 por ciento, la de inmuebles singulares de la huerta se eleva del 75 por ciento al 90 por ciento, la vinculada a obras e instalaciones de energía solar aumenta del 50 por ciento al 95 por ciento y la destinada a obras de accesibilidad para personas con discapacidad pasa del 75 por ciento al 90 por ciento.

También se contemplan beneficios fiscales para familias numerosas, viviendas de protección oficial, centros educativos concertados, bienes de interés cultural, inmuebles singulares de la huerta, vehículos menos contaminantes, creación de empleo, accesibilidad, energía solar y colectivos vulnerables.

Los colectivos vulnerables tendrán cuota cero en la tasa de recogida de basuras

El paquete de medidas incorpora también la cuota cero en la tasa de recogida de basuras para colectivos vulnerables, así como beneficios en el IBI, el impuesto de vehículos, la plusvalía municipal, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Una de las principales novedades se introduce en la plusvalía municipal, con la ampliación de la bonificación en las herencias de la vivienda habitual cuando la persona fallecida hubiera tenido que trasladarse a una residencia por enfermedad acreditada. Además, se incluyen también las plazas de garaje transmitidas junto a la vivienda, con un máximo de dos, y el trastero, siempre que estén vinculados a esa vivienda.

Energía renovable y movilidad sostenible

Asimismo, se pondrá en marcha una nueva bonificación en el IBI para aquellos inmuebles que instalen energía solar y sistemas de autoconsumo, con bonificaciones de hasta el 50 por ciento.

En materia de movilidad sostenible, se amplía un año más la bonificación para vehículos cero emisiones, que pasa a extenderse durante cuatro años.

También se incorpora una bonificación del 50 por ciento durante cinco años en el Impuesto de Actividades Económicas para empresas que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Y todas estas medidas "se suman a los incrementos de bonificaciones en energía solar, accesibilidad, bienes de interés cultural e inmuebles singulares de la huerta, con medidas que apoyan a quienes apuestan por la energía solar, la movilidad limpia, la conservación del patrimonio o la mejora de la accesibilidad", agregaron desde el Consistorio.

Incentivos para el empleo y la inversión

Las ordenanzas fiscales también incorporan incentivos para atraer proyectos estratégicos, inversión innovadora y empleo cualificado al municipio.

En concreto, se establecen bonificaciones de hasta el 95 por ciento en el IBI y en el ICIO para proyectos empresariales de especial interés municipal vinculados a la innovación, la tecnología, la investigación o el desarrollo, "siempre que cumplan los requisitos previstos y contribuyan a generar empleo cualificado", matizaron desde el Ayuntamiento.

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"Queremos que quien tenga un proyecto innovador, quiera invertir y generar empleo cualificado encuentre en Murcia un lugar atractivo para instalarse", expuso Muñoz a este respecto.