Las cantinas de los campos de fútbol de dos pedanías de Murcia levantan de nuevo la persiana

Los campos de fútbol de dos pedanías de Murcia volverán a contar con servicio de cantina tras la adjudicación de dos de los lotes del contrato promovido por el Ayuntamiento en la última Junta de Gobierno local.

Las cantinas de los campos de fútbol de Guadalupe y Sangonera la Verde, que emplean un total de 1.913 usuarios, volverán a levantar la persiana tras seis años cerradas, desde la pandemia del covid-19.

Los contratos adjudicados contemplan la gestión integral de las cantinas, lo que incluye la preparación y venta de productos y la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como el mantenimiento del mobiliario y de los elementos propios de cada espacio.

Cuatro instalaciones operativas

Estas instalaciones se suman así a las ya operativas en El Palmar y Llano de Brujas, espacios que volvieron a abrir al público tras las obras de acondicionamiento acometidas en las 24 cantinas de campos de fútbol de pedanías con una inversión global de 214.146,62 euros.

Cabe recordar que Vox pidió, solo tres días antes del anuncio del Consistorio, la reapertura de estos espacios y, en respuesta, desde el Ayuntamiento indicaron que, a excepción de los cuatro espacios ya mencionados, "en el resto de los casos, no se han presentado licitadores o las ofertas no han cumplido correctamente con los requisitos exigidos".

"No obstante, la Concejalía de Deportes continúa trabajando para completar la adjudicación de las cantinas pendientes, en colaboración con los presidentes de las Juntas Municipales, con el objetivo de localizar a posibles interesados en su gestión", agregaron desde la Glorieta.

Y es que la Concejalía de Deportes ha iniciado un proceso de colaboración con los presidentes de las juntas municipales para facilitar la difusión de información entre posibles interesados en gestionar las cantinas pendientes de adjudicación, con el objetivo de encontrar potenciales gestores para estos espacios.

Más de 1.900 usuarios

La puesta en marcha del servicio de cantinas beneficiará a los seis clubes de fútbol que desarrollan su actividad en ambos campos municipales.

En Sangonera la Verde, utilizan las instalaciones el UCAM Murcia CF y el Polideportivo Atlético Sangonera, que reúnen un total de 385 usuarios.

Por su parte, en Guadalupe hacen uso de las instalaciones la AD Guadalupe, la AD Vistalegre, la AD Guadalupe Veteranos y el Murcia Cobras. También desarrollan actividades en este espacio el Colegio Público Virgen de Guadalupe, la Fundación Universitaria UCAM y usuarios particulares, con lo que el total de usuarios asciende a 1.528.

Modernización de los campos de fútbol

Durante los últimos tres años se ha llevado a cabo la sustitución del césped en los campos de fútbol de Cabezo de Torres, La Alberca, Puente Tocinos, Beniaján, Rincón de Seca y El Ranero. Todos ellos cuentan actualmente con césped certificado FIFA Quality Pro, la máxima distinción dentro de esta categoría de pavimento deportivo.

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A estos seis campos se suma el José Barnés, cuyas obras ya han comenzado, así como los campos de Alquerías, Sangonera la Verde y El Palmar II, cuyas actuaciones se iniciarán a lo largo del presente periodo estival.