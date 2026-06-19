La Bajá de San Roque de Ceutí toma este sábado la plaza Belluga de Murcia con el aroma de la alhábega

La plaza del Cardenal Belluga de Murcia acogerá este sábado, 20 de junio, una representación de la Bajá de San Roque, una de las tradiciones más emblemáticas de Ceutí y una de las celebraciones más singulares del calendario festivo de la Región de Murcia.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Ceutí, pretende acercar esta fiesta al conjunto de la ciudadanía regional y reforzar la candidatura para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La actividad comenzará a las 20.00 horas y trasladará al corazón de Murcia algunos de los elementos más característicos de la Bajá. El trono de San Roque, portado por miembros de la Peña San Roque, protagonizará una escenificación acompañada por charangas y el característico aroma de la alhábega, una de las señas de identidad de esta celebración.

Cartel anunciador de la Bajá de San Roque en Murcia / L.O.

Una tradición con más de medio siglo de historia

La alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, ha invitado a murcianos y visitantes a participar en esta cita para conocer una tradición que forma parte de la identidad del municipio.

"La Bajá de San Roque es mucho más que una fiesta; es emoción, convivencia, cultura y sentimiento. Quienes la viven una vez, siempre quieren volver", ha señalado.

Durante la jornada se repartirá alhábega entre los asistentes para acercar uno de los símbolos más representativos de la festividad. Su característico aroma acompaña cada año al patrón durante el recorrido que realiza por las calles del municipio.

La única romería nocturna de la Región

La Bajá de San Roque se celebra cada 7 de agosto y constituye la única romería nocturna de la Región de Murcia. Desde hace más de cincuenta años reúne a miles de personas en un recorrido de cerca de dos kilómetros entre la ermita de San Roque y la iglesia parroquial Santa María Magdalena.

La celebración combina devoción, música, fuegos artificiales y baile, convirtiéndose en uno de los eventos más multitudinarios y representativos de Ceutí.

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Con esta acción promocional en la plaza Belluga, el Ayuntamiento busca dar a conocer la fiesta más allá del municipio y continuar impulsando su reconocimiento como atractivo turístico, cultural y patrimonial de la Región de Murcia.