Vecinos de El Carmen lanzan Altresbolillo para fortalecer el tejido social del barrio ante 'el auge de la extrema derecha'

El 'al tresbolillo' es un concepto desconocido para el grueso de la población, especialmente para las generaciones más jóvenes -y las no tan jóvenes-. Sin embargo, se trata de una práctica profundamente arraigada a la historia de Murcia y su Huerta. Es una técnica de cultivo que aprovecha el espacio común sin saturarlo, excavando los surcos en forma de zigzag y generando una red estable que favorece un crecimiento equilibrado, garantizando que cada planta cuente con el espacio propio y necesario para crecer.

Una técnica de cultivo que inspira el nombre y la filosofía de Altresbolillo, la nueva asociación del barrio murciano de El Carmen —el más poblado de la ciudad, con más de 20.000 habitantes—, que apuesta por tejer comunidad desde la diversidad, la cooperación y la interdependencia.

"Un territorio vivo"

"Este modelo es para nosotras una forma de mirar el barrio: como un territorio vivo donde las personas y colectivos se relacionan multiplicando las conexiones y fortaleciendo el tejido social", explican en su carta de presentación.

La asociación se presentará a lo largo de dos jornadas, hoy, 18 de junio, y mañana viernes con distintas actividades en uno de los espacios con los que cuenta: el local Casa Revuelta, en la plaza Actor Cecilio Pineda.

Esta tarde, a partir de las 20:00 y tras una primera asamblea de presentación con los colectivos que participarán en la programación, la asociación ha convocado a los vecinos de las zonas próximas a la plaza a una merienda de convivencia.

El viernes 19, la plaza Actor Cecilio Pineda acogerá una verbena de barrio con motivo del mes de reivindicación del Orgullo LGTBIQA+, bajo el nombre de ‘Orgullo Carmelitano LGTBIQA+C’, donde actuará el colectivo travesti-huertano Bancal de Candanga.

Cartel de las actividades del 19 de junio / Cedida por Altresbolillo

Orgullo de barrio

Altrebolillo se presenta como un 'colectivo carmelitano' que 'nace del orgullo de barrio'.

El poeta Joseda Espejo, miembro de la asociación y vecino de El Carmen, explica que esta iniciativa surge "de la preocupación de un grupo de vecinas ante el auge de la extrema derecha y los mensajes de odio y exclusión que han aparecido en el barrio durante el último año".

Se trata de una asociación conformada por vecinos de El Carmen profundamente ligados al activismo barrial y asociativo desde hace más de dos décadas. Sin embargo, aunque muchos de sus miembros ya forman parte de la Asociación de Vecinos Carmelitanos, uno de los principales objetivos de la nueva entidad es crecer incorporando a las nuevas generaciones y sus propuestas.

"Es nuestro grano de arena para superar esta crisis de convivencia y desconfianza que se está sembrando en un barrio que siempre se ha distinguido por una vida comunitaria basada en entendernos y dialogar", explica Espejo.

Fachada del CSA Casa Revuelta / Cedida por Altresbolillo

Tejido vecinal y autogestión

Dos de los locales más emblemáticos del barrio serán los espacios donde se desarrollará la actividad de la asociación. Uno de ellos es la antigua Librería Minerva, frente al Jardín de Floridablanca, convertida en el CSA La Minerva; el otro es Casa Revuelta, ubicado en la plaza Actor Cecilio Pineda. A partir de septiembre, ambos funcionarán como centros sociales autogestionados.

Espejo distingue la función de cada uno de ellos: "Casa Revuelta tendrá una vertiente cultural, mientras que el CSA La Minerva será un espacio más orientado a lo social". Explica que el objetivo es poner ambos locales a disposición del tejido comunitario del barrio, de modo que los vecinos tengan la posibilidad de "organizar actividades con las personas de tu AMPA, de tu cole, de tu calle, de tu gimnasio o de tu Centro de la Mujer".

Actividades que tendrán como núcleo el objetivo de contribuir a que "El Carmen sea un barrio diverso y con una fuerte vida en común".