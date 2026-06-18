Descentralización
Más seguridad en las pedanías de Murcia: Las Juntas de Seguridad de Distrito echan a andar en el municipio
Las actuaciones policiales se adaptarán a las características de cada zona y los alcaldes pedáneos tendrán un canal directo para trasladar incidencias
Las Juntas de Seguridad de Distrito inician su andadura en el municipio de Murcia con el objetivo de mejorar la planificación y coordinación de la seguridad en los barrios y pedanías, al planificar actuaciones policiales adaptadas a las características de cada distrito.
La Junta Local de Seguridad, celebrada este jueves con la participación de las distintas administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobó este nuevo instrumento, impulsado conjuntamente por las concejalías de Seguridad Ciudadana y Emergencias y de Pedanías y Vertebración Territorial, que permitirá también reforzar la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.
Con esta iniciativa, el municipio quedará organizado en ocho Juntas de Seguridad de Distrito, que abarcarán la totalidad de los barrios y pedanías de Murcia para desarrollar una planificación de la seguridad "más próxima, participativa y ajustada a las necesidades reales de cada territorio".
Las Juntas de Seguridad de Distrito dependerán de la Junta Local de Seguridad y los presidentes de las Juntas Municipales dispondrán de un canal estable y directo para trasladar incidencias, propuestas y demandas relacionadas con la seguridad.
Asimismo, estos instrumentos, además de reforzar la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad, permitirán evitar duplicidades y optimizar recursos.
"Acercar la toma de decisiones"
Fulgencio Perona destacó que la aprobación de esta iniciativa "permite acercar la toma de decisiones a cada barrio y pedanía y responder de forma más rápida, eficaz y ajustada a la realidad de cada zona", y señaló que "la seguridad no puede planificarse igual en todos los territorios de un municipio tan amplio y diverso como Murcia. Las necesidades de una zona urbana no son las mismas que las de una pedanía de huerta o de campo, y estas juntas nos van a permitir disponer de información directa y permanente para adaptar mejor los recursos y la presencia policial".
Con esta herramienta "tendremos información directa y permanente", destacó Perona
En este sentido, cabe recordar que el municipio de Murcia abarca más de 900 kilómetros cuadrados y se divide en 67 barrios y pedanías.
Por su parte, Marco Antonio Fernández expuso que "las pedanías tienen una realidad y unas necesidades propias que deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en la planificación de la seguridad. Con estas Juntas de Seguridad de Distrito, damos un paso importante para que todos los vecinos, vivan donde vivan, cuenten con una respuesta más cercana, coordinada y adaptada a las características de su entorno".
Fernández destacó, además, que "la participación de los presidentes de las juntas municipales permitirá trasladar de forma directa las demandas y preocupaciones de cada territorio, reforzando la comunicación entre la administración local y los cuerpos de seguridad y garantizando que ninguna pedanía quede al margen de la planificación de la seguridad".
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