Planes en Murcia este fin de semana: un taller de observación astronómica y catas de vino

Murcia acoge este fin de semana actividades gratis como un taller de observación astronómica en el Castillo de Larache y catas de vino y cerveza al atardecer en el centro de visitantes de La Luz, con entradas a la venta por 35 euros.

Las degustaciones se enmarcan en la nueva edición de Cómete Murcia con el ciclo 'Noches de Verano', presentada este miércoles por el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

La edición de este año arranca el jueves 18 de junio con una cata guiada de vinos de la mano de Vinos de Nariz, y continuará el viernes 19 de junio con una cata de cerveza junto a Estrella de Levante.

Ambas experiencias comenzarán a las 20:30 horas en la azotea del centro de visitantes de La Luz y contarán también con unas vistas privilegiadas sobre la ciudad y música en directo, el jueves a cargo de Adrián Ruiz y el viernes con el grupo Querido Moe. Además, los asistentes disfrutarán de un maridaje elaborado por Chocolat Catering con una selección de tapas que incorporarán productos de Ricardo Fuentes Salazones.

Las entradas tienen un precio de 35 euros y ya están disponibles a través de la página web de Cómete Murcia, con participación reservada a mayores de 18 años.

Observación astronómica

Por otro lado, el Castillo de Larache acoge este viernes 19 de junio un taller de observación astronómica nocturna, una de las novedades de la programación de verano que el Ayuntamiento desarrolla en el entorno de las Fortalezas del Rey Lobo.

La actividad, con un aforo limitado a 30 asistentes, iniciará a las 20.30 horas y tendrá dos horas de duración, y se plantea como "una experiencia divulgativa en familia para comprender la importancia que el cielo ha tenido en la evolución de las civilizaciones, y aprender a reconocer las principales constelaciones del cielo en una noche de verano", detallaron desde el Consistorio en un comunicado.

Un experto en astronomía será el responsable de guiar el taller al explicar a los participantes cómo se mueven los astros en el cielo, además de compartir curiosidades, historias y leyendas sobre las estrellas y las constelaciones.

El especialista, además, orientará el telescopio hacia los planetas, estrellas y otros cuerpos celestes más destacados que puedan verse esa noche.

Fortalezas del Rey Lobo

Aunque las Fortalezas del Rey Lobo acogen muchas otras actividades, como recordó durante la presentación del taller astronómico el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial y responsable de este proyecto, Marco Antonio Fernández.

Entre las próximas actividades programadas se encuentran los conciertos de música andalusí de Al Tayr Ensemble (20 de junio) y Sueños de Azahar (27 junio); los talleres de los miércoles que fusionan visita al Castillejo con degustación de sabores; y las rutas teatralizadas al anochecer durante los fines de semana de junio (los días 18, 19, 25 y 26 de junio a las 21 horas)

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El proyecto estratégico municipal de Las Fortalezas del Rey Lobo se centra en recuperar el gran parque arqueológico Monteagudo-Cabezo de Torres, de más de millón y medio de metros cuadrados, que comprende un complejo monumental de media luna formado por el Castillo de Monteagudo, el Castillejo o Palacio Ibn Mardanís, el Castillo de Larache y el Castillo de Cabezo de Torres, donde se han documentado e identificado hasta 150 enclaves arqueológicos entre los que se encuentran yacimientos ibéricos y argáricos, calzadas y restos romanos, castillos, torres y fortalezas medievales y albercas islámicas.