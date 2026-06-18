La pareja que salvó a una perrita atada a un ladrillo en Murcia: "Son los cuartos perros que rescatamos"

Una pareja salvó este martes a una perrita atrapada en una acequia, que tenía un ladrillo atado al cuerpo para impedirle escapar, junto a un cachorro empapado que parece ser su cría. Aunque son ya los cuartos animales que Alejandro López rescata del canal, colindante a la casa de su madre, en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

El primer perro rescatado de esta acequia, Sully, sigue hoy día con Alejandro López y su mujer, Andrea Navarro, aunque el resto, como es el caso de la perrita y su cachorro, se han dado en acogida. Gracias a la difusión del vídeo del rescate en redes sociales -que acumuló más de 60.000 visualizaciones en apenas unas horas-, la pareja murciana ya ha recibido numerosas peticiones para hacerse cargo de los animales.

Aunque, por el momento, los candidatos están en la 'fase de entrevistas' para intentar que los animales terminen en un buen hogar, según explicó Alejandro López a La Opinión.

Rescate

"Mi mujer, Andrea, escuchó un sollozo y me llamó para que fueramos a ver, porque no es la primera vez: son ya los cuartos perros que sacamos de esa acequia", relató López. "Yo fui corriendo, como pude con las muletas -pues sufrió hace poco un accidente con una motocicleta-, me tiré al suelo y pude sacar a la madre", prosiguió.

Por suerte, el nivel del agua no era lo suficientemente alto como para cubrir completamente al animal adulto, por lo que pudo sobrevivir hasta que llegaron sus rescatadores, pues fue arrojado a la acequia atado a un ladrillo para que no pudiera escapar. "Me parece una locura", lamentó López a este respecto. Por su parte, el cachorro logró refugiarse en un pequeño saliente entre la vegetación

El rescate fue grabado en vídeo y posteriormente difundido en redes sociales por el activista animalista Manuel García, quien pidió colaboración ciudadana para tratar de identificar a la persona responsable del abandono.

L.O.

Tras sacar a los animales de la acequia, la pareja los llevó al veterinario, donde les revisaron y desparasitaron, y después fueron a la casa de campo de una conocida que reside en Los Martínez del Puerto, donde permanecen la perrita y su cachorro mientras se hace la 'criba' de los interesados en adoptarlos hasta encontrarles una familia.

Además, la pareja, ambos agentes de la Guardia Civil, interpusieron este miércoles por la mañana una denuncia ante el Seprona para dejar constancia del suceso pues, al no haber testigos de los hechos, todavía no se ha podido identificar al responsable.

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Por ello, explicó López, recurrieron a la difusión del vídeo del rescate, para apelar a la colaboración ciudadana y ver "si algún vecino de este ser humano reconoce a los animales".