Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro MediterráneoIncendio La AzohíaZapatero ante el juezOposición orientadores laboralesTrama de las prótesisReal Murcia
instagramlinkedin

Social

La pareja que salvó a una perrita atada a un ladrillo en Murcia: "Son los cuartos perros que rescatamos"

Alejandro López y Andrea Navarro han recibido numerosas peticiones de adopción para los animales y han interpuesto denuncia ante el Seprona

Sully, el primer perro que rescataron, continúa a día de hoy viviendo con la pareja

Alejandro López junto a su perro, Sully, el día en el que lo rescató de una acequia en Llano de Brujas.

Alejandro López junto a su perro, Sully, el día en el que lo rescató de una acequia en Llano de Brujas. / Alejandro López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

Una pareja salvó este martes a una perrita atrapada en una acequia, que tenía un ladrillo atado al cuerpo para impedirle escapar, junto a un cachorro empapado que parece ser su cría. Aunque son ya los cuartos animales que Alejandro López rescata del canal, colindante a la casa de su madre, en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

El primer perro rescatado de esta acequia, Sully, sigue hoy día con Alejandro López y su mujer, Andrea Navarro, aunque el resto, como es el caso de la perrita y su cachorro, se han dado en acogida. Gracias a la difusión del vídeo del rescate en redes sociales -que acumuló más de 60.000 visualizaciones en apenas unas horas-, la pareja murciana ya ha recibido numerosas peticiones para hacerse cargo de los animales.

Aunque, por el momento, los candidatos están en la 'fase de entrevistas' para intentar que los animales terminen en un buen hogar, según explicó Alejandro López a La Opinión.

Rescate

"Mi mujer, Andrea, escuchó un sollozo y me llamó para que fueramos a ver, porque no es la primera vez: son ya los cuartos perros que sacamos de esa acequia", relató López. "Yo fui corriendo, como pude con las muletas -pues sufrió hace poco un accidente con una motocicleta-, me tiré al suelo y pude sacar a la madre", prosiguió.

Por suerte, el nivel del agua no era lo suficientemente alto como para cubrir completamente al animal adulto, por lo que pudo sobrevivir hasta que llegaron sus rescatadores, pues fue arrojado a la acequia atado a un ladrillo para que no pudiera escapar. "Me parece una locura", lamentó López a este respecto. Por su parte, el cachorro logró refugiarse en un pequeño saliente entre la vegetación

El rescate fue grabado en vídeo y posteriormente difundido en redes sociales por el activista animalista Manuel García, quien pidió colaboración ciudadana para tratar de identificar a la persona responsable del abandono.

Rescatan en Murcia a una perrita abandonada en una acequia con un ladrillo atado al cuerpo

Rescatan en Murcia a una perrita abandonada en una acequia con un ladrillo atado al cuerpo

L.O.

Tras sacar a los animales de la acequia, la pareja los llevó al veterinario, donde les revisaron y desparasitaron, y después fueron a la casa de campo de una conocida que reside en Los Martínez del Puerto, donde permanecen la perrita y su cachorro mientras se hace la 'criba' de los interesados en adoptarlos hasta encontrarles una familia.

Además, la pareja, ambos agentes de la Guardia Civil, interpusieron este miércoles por la mañana una denuncia ante el Seprona para dejar constancia del suceso pues, al no haber testigos de los hechos, todavía no se ha podido identificar al responsable.

Noticias relacionadas

Por ello, explicó López, recurrieron a la difusión del vídeo del rescate, para apelar a la colaboración ciudadana y ver "si algún vecino de este ser humano reconoce a los animales".

Los animales rescatados, cuyos dueños están siendo buscados.

Los animales rescatados, cuyos dueños están siendo buscados. / @instarescates

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
  2. El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
  3. En directo: Palma-ElPozo Murcia
  4. La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
  5. Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
  6. En directo: ElPozo Murcia-Palma
  7. Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
  8. Herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga

Planes en Murcia este fin de semana: un taller de observación astronómica y catas de vino

Planes en Murcia este fin de semana: un taller de observación astronómica y catas de vino

La pareja que salvó a una perrita atada a un ladrillo en Murcia: "Son los cuartos perros que rescatamos"

La pareja que salvó a una perrita atada a un ladrillo en Murcia: "Son los cuartos perros que rescatamos"

Antonia Cascales: "La inclusión debe constituir un compromiso compartido y sostenido por toda la Universidad"

Antonia Cascales: "La inclusión debe constituir un compromiso compartido y sostenido por toda la Universidad"

Mercado de Correos de Murcia se convierte en el primer espacio de restauración inclusivo de toda la Región

Mercado de Correos de Murcia se convierte en el primer espacio de restauración inclusivo de toda la Región

Más colegios de Murcia siguen la estela de movilizaciones ante el calor: "Tenemos niños con mareos y dolores de cabeza"

Más colegios de Murcia siguen la estela de movilizaciones ante el calor: "Tenemos niños con mareos y dolores de cabeza"

El PSOE exige desbloquear las oposiciones pendientes desde 2018

El PSOE exige desbloquear las oposiciones pendientes desde 2018

Murcia intensifica la prevención de incendios forestales con trabajos en 61,5 hectáreas

Murcia intensifica la prevención de incendios forestales con trabajos en 61,5 hectáreas

Inyección de 1,37 millones de euros para actuar en 48 colegios públicos del municipio de Murcia

Inyección de 1,37 millones de euros para actuar en 48 colegios públicos del municipio de Murcia
Tracking Pixel Contents