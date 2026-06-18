Social
El Espacio Joven de El Palmar cierra el curso con más de 1.600 actividades y 23.000 participaciones
Los meses con más actividad fueron marzo y mayo, mientras que el mayor volumen de participación se registró en febrero
El Espacio Joven de El Palmar albergó a lo largo de este curso más de 1.600 actividades que congregaron a más de 23.000 participantes, según el balance ofrecido por la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, durante la fiesta de convivencia y participación juvenil celebrada este jueves a la que asistieron cientos de jóvenes y a sus familias.
En concreto, durante los meses comprendidos entre octubre de 2025 y mayo de 2026, el centro registró un total de 1.605 actividades y 23.168 participaciones.
Del total de participantes, 14.962 fueron mujeres y 8.206 hombres, "datos que reflejan la elevada presencia femenina en las propuestas desarrolladas a lo largo del curso y el creciente interés de la juventud por los programas impulsados desde el servicio de Juventud", destacaron desde el Consistorio en un comunicado.
Las cifras recogen la participación en las actividades organizadas directamente por el servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, los talleres desarrollados en los espacios jóvenes, el Club de Idiomas, el programa Redes, la Asesoría Psicosocial, así como jornadas y encuentros vinculados a los proyectos europeos actualmente vigentes.
Asimismo, se incluyen las acciones promovidas por asociaciones y entidades que desarrollan su labor en el centro, las cesiones de espacios y distintos eventos puntuales celebrados durante el curso.
Entre los meses con mayor actividad destacan mayo, con 246 actividades programadas, y marzo, con 245, mientras que el mayor volumen de participación se registró en febrero, con 3.813 asistentes, seguido de noviembre, con 3.592.
Para López-Briones, el Espacio Joven es "un entorno seguro donde los jóvenes no solo se relacionan, sino que crecen, aprenden y encuentran nuevas oportunidades para desarrollar todo su potencial. Desde estos espacios impulsamos una juventud activa, comprometida y preparada para afrontar los retos del futuro".
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