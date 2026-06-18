Ahorro de 28 millones de euros para los murcianos: El Ayuntamiento vuelve a congelar los impuestos en 2027

Los murcianos ahorrarán hasta 28 millones de euros, según la estimación del Ayuntamiento relativa a las ordenanzas fiscales del año que viene, que se aprobarán en el pleno municipal de la semana que viene y fueron presentadas este jueves por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz.

El Ayuntamiento vuelve a congelar los impuestos, tasas y precios públicos para el año que viene, aunque el ahorro de 28 millones también será posible gracias a la no aplicación de la subida del 2,9 por ciento del IPC y el incremento de las bonificaciones fiscales.

Para Pérez, "congelar impuestos y aumentar bonificaciones es una forma directa de ayudar a las familias, a los autónomos y a las empresas del municipio", que tiene por objetivo "que Murcia sea una tierra de oportunidades para quienes viven aquí y también para quienes quieren invertir, innovar y crear empleo en nuestro municipio".

Por su parte, José Francisco Muñoz resaltó el incremento de las bonificaciones fiscales destinadas a familias, mayores, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, empresas, patrimonio histórico, huerta, movilidad sostenible y transición energética.

La aprobación inicial de las ordenanzas fiscales en el pleno ordinario de junio -algo que garantiza la mayoría absoluta del PP en el Consistorio- permitirá adelantar la tramitación y llegar con margen suficiente a final de año, para que las nuevas ordenanzas puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2027 "con plena seguridad jurídica", expuso Muñoz.

Beneficios fiscales

Además de congelar tasas, impuestos y precios públicos, las nuevas ordenanzas refuerzan los beneficios fiscales y elevan bonificaciones ya existentes hasta el máximo legal en ámbitos como el patrimonio, la huerta, la energía solar y la accesibilidad.

Así, la bonificación para bienes de interés cultural pasa del 50 por ciento al 95 por ciento, la de inmuebles singulares de la huerta se eleva del 75 por ciento al 90 por ciento, la vinculada a obras e instalaciones de energía solar aumenta del 50 por ciento al 95 por ciento y la destinada a obras de accesibilidad para personas con discapacidad pasa del 75 por ciento al 90 por ciento.

También se contemplan beneficios fiscales para familias numerosas, viviendas de protección oficial, centros educativos concertados, bienes de interés cultural, inmuebles singulares de la huerta, vehículos menos contaminantes, creación de empleo, accesibilidad, energía solar y colectivos vulnerables.

El paquete de medidas incorpora también la cuota cero en la tasa de recogida de basuras para colectivos vulnerables, así como beneficios en el IBI, el impuesto de vehículos, la plusvalía municipal, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Herencia de viviendas

Una de las principales novedades se introduce en la plusvalía municipal, con la ampliación de la bonificación en las herencias de la vivienda habitual cuando la persona fallecida hubiera tenido que trasladarse a una residencia por enfermedad acreditada

Además, se incluyen también las plazas de garaje transmitidas junto a la vivienda, con un máximo de dos, y el trastero, siempre que estén vinculados a esa vivienda.

Incentivos para el empleo y la inversión

Las ordenanzas fiscales también incorporan incentivos para atraer proyectos estratégicos, inversión innovadora y empleo cualificado al municipio.

En concreto, se establecen bonificaciones de hasta el 95 por ciento en el IBI y en el ICIO para proyectos empresariales de especial interés municipal vinculados a la innovación, la tecnología, la investigación o el desarrollo, "siempre que cumplan los requisitos previstos y contribuyan a generar empleo cualificado", matizaron desde el Ayuntamiento.

"Queremos que quien tenga un proyecto innovador, quiera invertir y generar empleo cualificado encuentre en Murcia un lugar atractivo para instalarse", expuso Muñoz a este respecto.

Energía solar y movilidad sostenible

Asimismo, se pondrá en marcha una nueva bonificación en el IBI para aquellos inmuebles que instalen energía solar y sistemas de autoconsumo, con bonificaciones de hasta el 50 por ciento.

En materia de movilidad sostenible, se amplía un año más la bonificación para vehículos cero emisiones, que pasa a extenderse durante cuatro años.

También se incorpora una bonificación del 50 por ciento durante cinco años en el Impuesto de Actividades Económicas para empresas que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

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Y todas estas medidas "se suman a los incrementos de bonificaciones en energía solar, accesibilidad, bienes de interés cultural e inmuebles singulares de la huerta, con medidas que apoyan a quienes apuestan por la energía solar, la movilidad limpia, la conservación del patrimonio o la mejora de la accesibilidad", agregaron desde el Consistorio.