El PSOE exige desbloquear las oposiciones pendientes desde 2018

El PSOE pedirá en el próximo pleno municipal desbloquear las oposiciones pendientes desde 2018 y adoptar medidas urgentes "para acabar con el caos que arrastra la gestión de los recursos humanos municipales", expuso el partido en un comunicado.

"Detrás de cada oposición bloqueada hay personas que han organizado su vida en torno a una expectativa de trabajo en este ayuntamiento. No hablamos de meros expedientes administrativos, sino de proyectos de vida parados por la incapacidad del edil de Personal", señaló la concejala del PSOE, Ainhoa Sánchez, quien defenderá la moción en la sesión plenaria.

La edil socialista explicó que existen oposiciones pendientes desde 2018, una situación que considera "inaceptable" y que afecta a personas que han pagado tasas y academias de preparación y que "han dedicado tiempo, dinero y esfuerzo a unas pruebas que siguen sin resolverse después de tantos años".

Además, la edil socialista indicó que el bloqueo de las oposiciones es "una muestra más del deterioro que sufre el área de Personal bajo la responsabilidad de Guillén", pues el Consistorio murciano "acumula retrasos en incorporaciones, bajas que tardan meses en cubrirse, vacantes sin resolver y una evidente falta de previsión que está afectando al funcionamiento diario de los servicios municipales", pues hay "sobrecarga de trabajo en numerosos servicios".

Propuesta

Con todo, la iniciativa del PSOE reclama al equipo de Gobierno del PP que presente, en un plazo máximo de dos meses, un informe detallado sobre todas las oposiciones pendientes, su estado de tramitación y los pasos que quedan para resolverlas.

Además, los socialistas exigirán "un calendario público y realista para las pruebas selectivas pendientes, así como la elaboración de un plan de recursos humanos que permita ordenar las necesidades de personal municipal, establecer una programación plurianual de ofertas de empleo público, garantizar la cobertura de vacantes y reforzar los servicios esenciales".

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Por último, Sánchez también advirtió que esta situación afecta a la atención a los vecinos y vecinas, la tramitación de expedientes y la capacidad de respuesta de los servicios públicos. "Cada plaza sin cubrir, cada baja sin sustituir y cada oposición bloqueada acaba teniendo consecuencias en la vida diaria de las personas, porque está claro que menos personal significa más retrasos, más sobrecarga y peor atención", explicó.