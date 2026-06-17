Murcia intensifica la prevención de incendios forestales con trabajos en 61,5 hectáreas

Los trabajos de prevención de incendios forestales se realizan a lo largo de todo el año en el municipio de Murcia, aunque se intensifican durante la época estival para evitar episodios como el vivido en Los Garres a inicios de junio, cuando las llamas casi alcanzan las viviendas de los vecinos de la zona.

Por el momento, el Ayuntamiento de Murcia ya ha intervenido en más de 61,5 hectáreas de parques forestales y espacios naturales municipales, con el acondicionamiento de cerca de 9 kilómetros de caminos y pistas forestales.

"La prevención es la herramienta más eficaz frente a los incendios forestales, por lo que las tareas para garantizar el mantenimiento y conservación de los espacios naturales se desarrollan durante el año para reducir el riesgo de incendios y mejorar el estado de nuestros montes municipales", explicó el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro.

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El edil visitó este miércoles los trabajos periódicos de desbroce que se llevan a cabo en cerca de 15 hectáreas de caminos y en el entorno de la urbanización Torre Guil, en el Parque Forestal Municipal del Majal Blanco, cuyo principal objetivo es "reducir la carga de combustible vegetal y mejorar las condiciones de seguridad en esta zona de interfaz urbano-forestal", explicó Navarro.

En este entorno, un equipo de casi una quincena personas trabaja en esa zona de monte forestal municipal, colindante con viviendas, para realizar desbroces en las bandas perimetrales de 10 y 20 metros de ancho, que actúan como cortafuegos en caso de incendio. Y, para ello, el equipo dispone de tres tipos de maquinaria: motos desbrozadoras, motosierras y motosierras telescópicas.

En paralelo, se actúa también en el Parque Forestal Municipal del Polígono Industrial Oeste con labores de desbroce en una superficie de 3,5 hectáreas destinadas a crear franjas de seguridad y reducir la continuidad del combustible vegetal.

Además, se están acondicionando varios caminos forestales del Majal Blanco deteriorados por los episodios de lluvias registrados en los últimos meses, lo que facilita el paso de vehículos de emergencia en caso de intervención.

Estas actuaciones se enmarcan en el contrato para el servicio de mantenimiento de la infraestructura verde municipal, adscrito al servicio de Medio Ambiente para Parques Forestales, cuyo objetivo es garantizar la conservación y el uso público de las 2.296 hectáreas de espacios forestales municipales distribuidas en 59 fincas del término municipal.

Cuatro ejes de actuación

La estrategia municipal de prevención de incendios forestales se articula en torno a cuatro líneas de trabajo fundamentales. Uno de los objetivos es reducir el combustible vegetal con trabajos de selvicultura preventiva, que incluyen el apeo de ejemplares de pino carrasco afectados por la sequía para disminuir el riesgo de propagación de incendios.

Además, se presta atención a las zonas de interfaz urbano-forestal, donde confluyen áreas residenciales y forestales, se mejora la accesibilidad mediante el acondicionamiento de caminos y se apuesta por la biodiversidad y el estado sanitario de las masas forestales.

Las actuaciones previstas, que cuentan con una inversión anual de cerca de 314.000 euros, también incluyen tratamientos de control de plagas, limpieza de residuos, mantenimiento de cultivos estratégicos para la prevención de incendios y el fomento de la biodiversidad, así como labores de conservación y reparación de caminos y pistas forestales.

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Desde finales de 2025, el Ayuntamiento ha ejecutado trabajos de prevención en distintos espacios forestales municipales, entre ellos Los Polvorines; Montepinar-Los Ángeles, en El Esparragal; el Parque Forestal Municipal de Valladolises, Majal Blanco y el Parque Forestal Municipal del Polígono Industrial Oeste. Aunque estos trabajos que se suspenden en verano por el riesgo de usar maquinaria en el monte con elevadas temperaturas, como indican los protocolos de seguridad establecidos.