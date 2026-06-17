Mercado de Correos de Murcia se convierte en el primer espacio de restauración inclusivo de toda la Región

El Mercado de Correos se convertirá en el primer espacio gastronómico y cultural de toda la Región de Murcia en implantar un modelo integral de atención personalizada para personas con autismo.

El gastromercado, ubicado en la calle Alejandro Séiquer de Murcia, más conocida como calle de Correos, incorporará cartas adaptadas, señales, formación específica para camareros y otros trabajadores e incluso espacios con menos estímulos y elementos como cascos inhibidores de sonido y objetos antiestrés.

Asimismo, el espacio ha puesto en marcha un sistema de atención preferente para familias con personas con autismo, con el objetivo de reducir los tiempos de espera.

"La verdadera inclusión se construye eliminando barreras también en los espacios de encuentro, ocio y restauración. Proyectos como el que hoy presenta Mercado de Correos demuestran que, con sensibilidad, formación y compromiso, es posible crear entornos más accesibles para las personas con autismo y sus familias", resaltó la edil de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores, Ascensión Carreño, durante la presentación de la iniciativa desarrollada en colaboración con la Asociación Talentismo Autismo Región de Murcia.

Para el presidente de Talentismo Autismo Región de Murcia, Javier Ruiz de la Torre, este proyecto supone "un ejemplo de colaboración que contribuye a construir una sociedad más cercana y respetuosa con la diversidad, garantizando un espacio amigable que facilite el día a día y el disfrute del ocio y la gastronomía a las personas con autismo".

Por su parte, Pedro García Cuestas, presidente del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Orenes, señaló que este proyecto responde al compromiso de Mercado de Correos con la creación de un espacio abierto, acogedor e inclusivo. "Como espacio de ocio y restauración que recibe diariamente a numerosos visitantes, entendemos que era nuestra responsabilidad avanzar hacia un modelo más accesible. Esperamos que esta iniciativa sirva de ejemplo y anime a otros establecimientos a seguir este camino", indicó.