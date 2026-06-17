Inyección de 1,37 millones de euros para actuar en 48 colegios públicos del municipio de Murcia

Casi medio centenar colegios públicos del municipio de Murcia estarán de obras durante estas vacaciones de verano. Así lo anunció la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, este miércoles durante la presentación del plan municipal de actuaciones en centros escolares, dotado con un presupuesto global de 1.375.896 euros.

La edil detalló que la iniciativa contempla actuaciones en pistas deportivas, aseos, cubiertas, aulas y fachadas, así como la creación de nuevas zonas de sombra.

En concreto, el plan se desarrollará en 11 centros educativos del casco urbano y en 37 ubicados en las pedanías, aunque en total se llevarán a cabo 60 actuaciones, ya que en varios CEIP se realizarán varias intervenciones, que beneficiarán a casi 17.000 estudiantes murcianos.

En concreto, 536.618,71 euros se destinarán a generar zonas de sombra; 369.508,13 euros a renovar pistas deportivas; 233.608 euros a la mejora integral de aseos; y 236.161,22 euros a otras actuaciones de conservación y adecuación en colegios públicos.

Centros

En cuanto a la renovación de aseos escolares, se actuará en 19 baños de 6 centros educativos, actuación que beneficiará a más de 1.900 alumnos y permitirá crear siete aseos accesibles. Además, se llevarán a cabo labores de demolición de pavimentos deteriorados, nuevos alicatados, renovación de carpinterías y acristalamientos y sustitución de sanitarios.

Estas actuaciones se ejecutarán en el CEIP Juan Carlos I, de Llano de Brujas; CEIP Sagrado Corazón, de Zeneta; CEIP Nicolás de las Peñas; CEIP Virgen de Guadalupe, de Guadalupe; CEIP Torreteatinos, de El Raal, y CEIP Bas Arteaga, de Sucina.

Por otro lado, las mejoras en las pistas deportivas de seis centros educativos se han diseñado en la colaboración de la Concejalía de Deportes para beneficiar de forma directa a más de 1.200 alumnos.

Las intervenciones contemplan el acondicionamiento del pavimento, la mejora de vallados perimetrales, la instalación de redes parabalones, la reposición del equipamiento deportivo y actuaciones sobre los sistemas de drenaje y recogida de aguas.

Los centros incluidos en este apartado son los CEIP Ángel Zapata, de Torreagüera; Francisco Salzillo, de Los Ramos; Maestro José Castaño, San Andrés, Cierva Peñafiel y Cristo de la Expiración, en Santa Cruz.

El plan municipal contempla, además, otras actuaciones de conservación y adecuación en cinco centros educativos, que alcanzarán a más de 1.900 escolares.

Entre ellas figuran la actuación sobre las cubiertas del CEIP Nuestra Señora de los Ángeles, en Rincón de Seca; las obras previstas en las cubiertas del CEIP Antonio Díaz, en Los Garres; la adecuación de la fachada del CEIP Isabel Bellvís, en Corvera; mejoras en aulas y accesos del CEIP Narciso Yepes; y mejoras en las aulas del CEIP Arteaga, en Sucina.

Más sombra en los patios

Una de las actuaciones más destacadas del plan municipal es la ampliación de los espacios de sombra en los centros educativos. Actualmente, se está ejecutando la instalación de 31 toldos en 29 colegios, para el beneficio de más de 12.000 alumnos.

En concreto, se trata de los colegios CEIP Juan XXIII El Ranero, Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), Pintor Pedro Cano (El Palmar), Ciudad de la Paz (El Palmar), Escuelas Nuevas (El Palmar), Pedro Pérez Abadía (Espinardo), Salzillo (Espinardo), San Juan Bautista (Alquerías), María Auxiliadora (Cabezo de Torres), Virgen de la Fuensanta (La Alberca), CEI La Naranja (Beniaján), Antonio Díaz (Los Garres), Francisco Salzillo (Los Ramos), Contraparada (Javalí Nuevo), Maestro Enrique Laborda (Los Dolores), Vicente Medina (Sangonera la Seca), Virgen de Guadalupe (Guadalupe), Juan Carlos I (Llano de Brujas), Juan de la Cierva (Casillas), Los Álamos (El Carmen), Nicolás de las Peñas (Murcia), Andrés Baquero (Murcia), Pintor Pedro Cano (El Palmar), Ciudad de la Paz (El Palmar), Ramón Gaya (Puente Tocinos), Francisco Noguera Saura (San José de la Vega), San Félix (Zarandona), Carolina Codorniu (Churra), Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde), Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján) y Torreteatinos (El Raal).

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A ello se sumará la licitación de una nueva fase que permitirá actuar en 12 colegios adicionales, incorporando más de 5.000 metros cuadrados de nuevas superficies de sombra. En esta nueva fase se incluyen los CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia), Narciso Yepes (Murcia), Vistabella (Murcia), Maestro José Castaño (Murcia), Manuel Fernández Caballero (Murcia), Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos), La Arboleja (La Arboleja), San José de la Montaña (Sangonera la Seca), Barriomar 74 (Barriomar), Nuestra Señora de la Antigua (Monteagudo), José Martínez Tornel (Patiño) y Puente Doñana (La Albatalía).