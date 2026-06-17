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La Fuensanta descansa en su santuario hasta la próxima peregrinación: Conoce el recorrido de la Morenica en el maremóvil valenciano

La Patrona recorrerá municipios de la Región tras el verano diez en el maremóvil, el coche en el que los valencianos sacan en procesión a la Virgen de los Desamparados

La Morenica recorrió 44 pedanías del municipio de Murcia desde abril hasta el pasado domingo.

La Morenica recorrió 44 pedanías del municipio de Murcia desde abril hasta el pasado domingo. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Patrona de Murcia regresó el pasado domingo a su santuario en Algezares tras recorrer 44 pedanías del municipio de Murcia y concluir así la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas con motivo del centenario de su coronación.

Y, tras el verano, la Fuensanta emprenderá de nuevo un viaje que la llevará más allá de las fronteras municipales en el maremóvil, el coche en el que los valencianos sacan en procesión a su Patrona: la Virgen de los Desamparados.

Durante esta segunda peregrinación, la Morenica visitará tanto pedanías de Murcia como municipios vecinos, destinos a los que se sumarán paradas como el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y el cementerio de Nuestro Padre Jesús.

Vuelta a casa

Como cada año, la Fuensanta bajó de su santuario en el monte para presidir, desde la Catedral de Murcia, los festejos de Semana Santa y las Fiestas de Primavera. Pero este 2026 la talla no regresó a su residencia habitual tras las celebraciones, sino que aguardó en el templo de Belluga hasta el inicio de su viaje por los pueblos de Murcia y otros municipios de la Región.

Cada pedanía preparó una programación propia para recibir a la Patrona, con petaladas, vigilias, ofrendas florales, actuaciones musicales, tronaeras, castillos de fuegos artificiales y la decoración especial de calles y balcones.

La primera parada del itinerario fue Los Dolores, pedanía que recibió a la Morenica con una romería con jinetes a caballo y un piquete de las Fuerzas Armadas para escoltar a la Fuensanta; en Los Garres, los escolares cantaron a su Patrona un aguinaldo huertano; y lugares como la Universidad Católica de Murcia (UCAM) organizaron vigilias y misas, actos a los que se sumó la inauguración de un azulejo conmemorativo durante una procesión claustral.

En total, la primera peregrinación supuso un recorrido de más de 200 kilómetros a lo largo de 44 pedanías, así como por los municipios vecinos de Alcantarilla, Beniel y Santomera, itinerario que solo se desvió de la ruta establecida para que la Patrona de los murcianos presidiera el funeral de José Ballesta en la Catedral el pasado 12 de mayo.

Y también cuando la Fuensanta visitó Cabezo de Torres participó en el sentido homenaje que se rindió al anterior regidor al pasar el cortejo frente a la vivienda en la que Ballesta residió durante su infancia.

Segunda ronda

Tras concluir este primer periplo, la Morenica regresó el pasado domingo a su santuario en Algezares, donde pasará la época estival antes de bajar de nuevo a la capital de la Región para dar comienzo a la Feria de Septiembre.

Y una vez concluidos los festejos en la capital de la Región, la Fuensanta iniciará la segunda peregrinación, que se desarrollará del 5 al 18 de octubre de 2026.

Durante la segunda etapa de romerías, la Patrona visitará el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, el centro penitenciario Murcia I, Archena, Las Torres de Cotillas, las pedanías murcianas de Sucina, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera, así como Lorquí, Ceutí, Alguazas, Ribera de Molina, Molina de Segura y el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia.

Durante esta peregrinación, los desplazamientos se realizarán en el maremóvil, el vehículo utilizado por la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, cedido para la ocasión por la Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados al Cabildo de la Catedral.

Año Jubilar

La tercera y última peregrinación está programada para el año que viene, del 12 de febrero al 14 de marzo, cuando la Fuensanta recorrerá las parroquias de la ciudad de Murcia y visitará diversas realidades eclesiales como el seminario San Fulgencio y casas de religiosas, además de la Universidad de Murcia, hospitales y las dependencias de la Policía Local y parques de bomberos, entre otros espacios.

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Con motivo del centenario de la coronación también se celebra un Año Jubilar, concedido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, que se desarrolla bajo el lema 'Reina de nuestras almas' desde el tercer domingo de Pascua de 2026 (19 de abril) hasta el tercer domingo de Pascua de 2027 (11 de abril).

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