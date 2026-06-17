El centro de Murcia se despide de los toldos: Últimos días de la moratoria para el cambio estético de las terrazas

Los toldos tienen los días contados en las calles del centro de Murcia. El Ayuntamiento pretende renovar y armonizar la estética de los espacios exteriores de bares y restaurantes con la instalación de sombrillas blancas, tal y como establece la nueva ordenanza de terrazas, que entró en vigor en julio del año pasado, por lo que en los próximos días concluirá el plazo de la moratoria concedida a los hosteleros murcianos para realizar los cambios contemplados.

Con el objetivo de facilitar la adaptación a la nueva normativa, la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, liderada por Sofía López-Briones, remitirá en los próximos días un escrito a aquellos establecimientos que todavía no hayan realizado los trámites correspondientes para recordarles que deben adecuar sus instalaciones a las nuevas exigencias, informaron fuentes del Consistorio a este diario. En este sentido, cabe concretar que el cambio afecta a más de 500 hosteleros.

Aunque uno de los principales objetivos de la ordenanza es armonizar la imagen de las terrazas y garantizar su integración en el espacio urbano, sobre todo en la llamada zona PECHA -Plan Especial del Conjunto Histórico-, con esta normativa también se mejoran aspectos como la accesibilidad y la seguridad.

Y la norma establece también otros cambios, como adelantar la hora de apertura y cierre y permitir abrir terrazas panorámicas en azoteas o ‘rooftops’.

Reemplazo

Con la nueva ordenanza, los establecimientos no solo tendrán que prescindir de los toldos en favor de las sombrillas, ya que también se establecen una serie de criterios de uniformidad que determinan el color y las medidas que deben tener las sombrillas, con el fin de "generar una imagen más armoniosa, ordenada y acorde con el entorno urbano", detallaron desde el Ayuntamiento.

En base a los criterios definidos, las sombrillas deberán ser de color beige o crudo (un blanco apagado o tostado) y no podrán superar los 2,70 metros de altura. Además, estas estructuras deberán ser de materiales ignífugos, de lona o similar, y deberán quedar totalmente recogidas una vez finalice la actividad del local.

En materia de seguridad, destacan medidas como la eliminación de los cables en el exterior, de manera que cualquier sistema de iluminación deberá ser autosustentado y estar exento de cables visibles en la vía pública. Asimismo, se prohíbe la instalación en la vía pública de electrodomésticos o equipos eléctricos como frigoríficos, televisores o mostradores.

Más espacio para peatones

La nueva ordenanza también presta atención a la accesibilidad. Así, el texto amplía hasta 1,80 metros el espacio mínimo libre destinado al tránsito peatonal y establece que únicamente podrán autorizarse terrazas en aceras con una anchura superior a los 3,5 metros.

Estas medidas no solo mejoran la movilidad de los peatones, pues también garantizan el acceso a vehículos de emergencia y a los vados, y aseguran la liberación de las bandas táctiles destinadas a facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual.

Descanso vecinal

La nueva regulación también adapta los horarios de funcionamiento de las terrazas con el objetivo de conciliar la actividad económica con el descanso de los vecinos.

Con los nuevos horarios, las terrazas podrán abrir desde las 7:30 horas para facilitar el servicio de desayunos y deberán cerrar a las 00:30 horas, hora límite que se podrá ampliar media hora adicional los viernes, sábados y vísperas de festivos.

En este sentido, cabe destacar la especial atención a barrios y pedanías, que por primera vez podrán solicitar el permiso de la instalación o ampliación de terrazas temporales durante sus festejos, algo que permitirá aumentar la actividad en los diferentes locales y el disfrute de los vecinos de la hostelería en los días señalados.

Otras medidas

La ordenanza, además, prohibirá que los salones de juegos puedan tener terraza, como ya ocurría con discotecas y salas de fiestas, para garantizar así que no acceden menores de edad a ninguno de esos establecimientos.

El texto regulará también la instalación de nebulizadores de agua en las terrazas y obligará a que todos los elementos de iluminación no sobrepasen el vuelo de la propia terraza, apostando por focos exentos y sin cableado.

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Por último, se contempla la apertura de los denominados 'rooftop', terrazas panorámicas en azoteas, para lo que será imprescindible que el edificio cuente con unos usos urbanísticos compatibles con esa actividad, así como con garantías de seguridad y accesibilidad.